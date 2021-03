Avondklok uur later: langer sporten en mag je naar het toilet op de camping?

De avondklok gaat vanaf volgende week een uurtje later in (Rechten: ANP / Sem van der Wal)

De avondklok gaat vanaf woensdag 31 maart een uurtje later in. Dat betekent dat je vanaf dan tussen 22.00 en 4.30 uur niet zonder geldige reden op straat mag zijn. Dat maakte demissionair premier Mark Rutte gisteravond bekend tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen.

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad drongen eerder al aan op een latere begintijd van de avondklok. De zomertijd gaat komende zondag 28 maart in; dan blijft het in de avond langer licht.

Supermarkten uurtje langer open

Supermarkten zijn blij dat de avondklok een uurtje later ingaat. "We sluiten straks de winkel om 21.45 uur", zegt de assistent-manager van de Albert Heijn in winkelcentrum De Triade in Assen. "We willen graag weer langer open."

Hij is blij met het extra uurtje, zeker met de Paasdagen voor de deur. Dan is het doorgaans drukker in de supermarkt. "Het is wel prettig voor de spreiding van de klanten."

Toch verwacht de assistent-supermarktmanager geen grote veranderingen in de winkel. "Klanten weten ook wel dat het eerste en het laatste uur het rustigst zijn. Mensen wachten ook vaak op het laatste moment. Dus de klanten die nu om 20.30 uur komen, komen straks om 21.30 uur."

De avondklok had overigens geen gevolgen voor de bevoorrading van de supermarkt en het vullen van de schappen. Vrachtwagens bleven en blijven gewoon doorrijden. En ook vulploegers mogen na het ingaan van de avondklok nog gewoon werken. Zij hebben een werkgeversverklaring, waarmee ze ook straks na 22.00 uur nog over straat mogen.

De latere avondklok heeft ook geen gevolgen voor de alcoholmaatregel. Zolang de alcoholmaatregel van kracht is, verkoopt het bedrijf geen alcohol na 20.00 uur.

Voetbal

Voetbalclub VAKO uit Vries haalt z'n schouders op over het verlengen van de avondklok. "Ik denk niet dat dit voor ons heel veel betekent", zegt Edmond Varwijk. "Een uurtje extra zal niet heel veel impact hebben. Ik verwacht niet dat veel teams later gaan trainen." Overigens mogen teams en trainers samen zelf de trainingstijden bepalen. Volgens Varwijk wordt er wel dankbaar gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te trainen.

De VAKO-woordvoerder begrijpt dat er een avondklok is en snapt ook dat mensen tot 27 jaar met hun team mogen trainen. Liever had hij gezien dat jonge kinderen weer wedstrijden mogen spelen tegen clubs uit de buurt. "Je mag binnen je eigen vereniging wel onderling wedstrijden spelen, maar wij hebben vaak maar één team in een leeftijdsgroep. We hadden leuk kunnen spelen tegen bijvoorbeeld de voetbalclub uit Zuidlaren, dat had ik veel waardevoller gevonden. Uiteraard moet je niet hebben dat ouders allemaal langs de kant staan."

Uur minder lang je plas ophouden?

Hoe zit het eigenlijk met de avondklok op een camping? Mag je nog na 21.00 uur - en straks na 22.00 uur - nog naar het toilet? Of moet je gewoon je behoefte maar ophouden? "Dat is een goeie vraag, daar worstelen wij zelf ook mee", reageert Sanne Veenstra van camping De Berenkuil in Grolloo. "We krijgen die vragen ook van onze gasten."

Veenstra vindt dat een toiletbezoek na het ingaan van de avondklok moet kunnen, maar zegt daar wel bij dat het 'voorbij de slagboom geen vrijstaat is'. "Zelf gaan we niet moeilijk doen over toiletbezoek", legt hij. "Bij kamperen hoort ook een toiletgebouw. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen 's avonds laat bij elkaar gaan zitten, daarover communiceren we ook. Maar een toiletbezoek is gewoon essentieel."

De Berenkuil in Grolloo gaat op 2 april open, iets later dan sommige andere campings, zegt Veenstra. "Daar zijn we wel blij mee, want dan kunnen we even afkijken hoe zij het doen."

Petra Ellens, regiomanager Drenthe en Overijssel bij brancheorganisatie HISWA-RECRON, herkent die 'worsteling'. "We krijgen met enige regelmaat vragen hierover", legt ze uit. Volgens Ellens moet je toiletbezoek vergelijken met het uitlaten van de hond, wat ook mag na het ingaan van de avondklok. "Je moet er gewoon voor zorgen dat mensen niet bij elkaar gaan klitten in een toiletgebouw. Naar de wc gaan is natuurlijk ook een soloactie en doe je niet met tien vrienden tegelijk. Binnen het gebouw moet je overigens wel de coronaregels in acht nemen, zoals afstand houden en een mondkapje dragen."