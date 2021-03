Drenthe Represente: een album na een week lang hiphop in de Drentse natuur

Vandaag verschijnt de documentaire over het project. Zaterdag komt het album uit.

Drenthe Represente

"Ik denk dat het voor jongeren in Drenthe sowieso lastig is om je stem te vinden. Zeker als je wat creatief bent en je wilt daar wat mee gaan doen", duidt Van der Wardt het probleem. Veel jongeren trekken volgens hem weg om het elders in het land, daar waar het drukker is, te proberen. "Op gegeven moment ben je uitgegroeid. Maar wat dan de keerzijde is, en dat is waarom het ook Drenthe Represente heet, is dat er dan een beetje wordt neergekeken op Drenthe. En dus gaan mensen hun afkomst min of meer verloochenen."

Volgens de Anser artiest is het jammer dat de creatievelingen uit de provincie dus niet trotser zijn op hun Drentse roots. Hij draaide het vertrek van veel Drentse hiphoppers juist om. "In plaats van dat ik ben weggegaan en heb gedaan alsof ik niet uit Drenthe kom, ben ik in Drenthe geweest en heb ik mensen die hier niet vandaan komen, hier naartoe gehaald. Die zeggen allemaal: Drenthe is de shit."

(verhaal gaat verder na de video)

Invloed van Drenthe

Mr. Pim Pomsy legt uit dat het niet de bedoeling was om een album over Drenthe te maken. De urbanartiesten mochten maken wat ze wilden. Wel vertelt hij dat de rust en de ruimte van grote invloed zijn geweest op de totstandkoming van het album. "Stel dat we het in de stad hadden gedaan en je zit bijvoorbeeld in een hotel, je hebt daar een paar kamers gehuurd en je maakt daar dezelfde situatie: dus je creëert studio's en dat soort dingen, dan ben je toch sneller afgeleid."

Van der Wardt meent dat de provincie een focus teweegbrengt die er in een stad niet is. "Ik denk dat die manier van rust en isolatie zeg maar heel erg van invloed is geweest op de manier waarop we samengewerkt hebben." Die bevindingen komen goed terug in de documentaire Drenthe Represente die is gefilmd door bevriende filmmakers Robin Olinga en Nol Klis.

Album

Aankomende zaterdag wordt het album uitgebracht. Vorig jaar hebben de artiesten een week lang kunnen producen, rappen, schrijven en schrappen. Het album is na de opnameweek afgemaakt. "Ik heb samen met Ben Jur, een producer uit Breda, de selectie van de tracks gemaakt. Hij heeft het afgemixt en gemasterd", vertelt de Anser. "Er zijn 23 tracks gemaakt en er zijn veertien overgebleven." Het resultaat mag er zijn, volgens Van der Wardt. "Als ik er dan weer even objectief naar luister van begin tot eind, dan vind ik persoonlijk dat we wel een meesterwerkje neergezet hebben zo", lacht hij.