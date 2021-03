MHBOS: Ook mascottes hebben het zwaar in de coronacrisis

De mascottes: je kunt ze ook de vergeten slachtoffers noemen van de coronacrisis. "Ook voor ons is het moeilijk om positief te blijven in deze tijd", vertelt de Tirador met een glimlach op zijn gezicht. "Toch is het moeilijk om die te behouden, want je hebt momenteel niet echt een functie. Dat doet wel pijn." Toch houdt de mascotte hoop. "Er komt een dag dat wij weer in de wei mogen spelen. Tot die tijd probeer ik mijzelf fit te houden."

SIBI

Ook FC Emmen heeft een mascotte: SIBI. Maar waar de Tirador langs de zijlijn staat, heeft de Siberische Tijger van Emmen genoeg te doen, ook buiten de wedstrijden om. "Zowel voor de kidsclub, als voor Stichting Naoberschap United, de maatschappelijke stichting van FC Emmen. SIBI is elke week wel bezig", vertelt Heina Meijer, die het woord doet namens SIBI. Want de mascotte van FC Emmen kan namelijk niet praten.

Praten; dat kan de Tirador als de beste. Waar moet een goede mascotte bijvoorbeeld aan voldoen? "Je moet een goede uitstraling hebben. Het is net als bij mensen; de binnenkant is ook belangrijk. En je moet altijd een vrolijk gezicht hebben. Want je bent natuurlijk wel het uithangbord van de club", aldus de Tirador.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Ook de Tirador staat deze maanden langs de zijlijn (Rechten: RTV Drenthe)

Magie van de mascotte

Iedereen vraagt zich natuurlijk af wie er in het pak van een mascotte zit. Wij van 'Met Het Bord op Schoot' willen het ook weten, maar deze deur blijft helaas gesloten. De magie van de mascotte moet gewaarborgd blijven, of zoals de Tirador het zegt: "Het is hetzelfde als je in Sinterklaas gelooft. Dan geloof je ook niet dat iemand anders Sinterklaas is."

Voorbeeldfunctie

Het hoogtepunt van de Tirador was de winst van Noordscheschut van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi in 2017. Tegenwoordig moet hij zijn emotie op een andere manier uiten. Maar boos worden of iets vernielen is voor de Tirador natuurlijk geen optie. Je hebt toch een voorbeeldfunctie. "Op het moment dat jij je gaat misdragen, dan is dat een vrijbrief voor de jeugd om hun gang te gaan. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn."

Dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Een mascotte is er voor de sfeer. We hopen dat de Tirador en SIBI snel weer aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijden.