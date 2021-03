Ton voor verhuizing manege in Roden: 'Ik wacht rustig af'

Ruiters rijden in de bak van Manege De Hulhorst in Roden (Rechten: RTV Drenthe)

De verplaatsing van de manege is broodnodig, zo gaf Henk van Dijk van de Rij- en Menvereniging Mensinghe vorig jaar al in een brandbrief aan. De vereniging is eigenaar van de manege en ziet hoe deze sterk verouderd is. Een verplaatsing naar de Esweg - tussen Roden en Roderesch - ziet men wel zitten.

Provisorisch

Huurder Dick Wieken laat een eventuele verhuizing rustig op zich af komen. "Hier wordt al sinds 2008 over gesproken", zegt hij. "In 2018 werd de roep om een verhuizing serieuzer, maar inmiddels zijn we nog niet veel verder. Ik wacht dus rustig af."

Dat een ander onderkomen cruciaal is, weet Wieken als geen ander. "De manege voldoet niet meer aan de huidige eisen", zegt hij. "De schuur is provisorisch te noemen, het dak moet vervangen worden en er moet nog ander onderhoud worden gepleegd."

Nieuwbouw goedkoper

Wieken ziet een verplaatsing naar de Esweg wel zitten. "Al moet ik zeggen dat onze huidige plek aan de Hullenweg ook prima is. We zitten dicht bij het centrum, op een mooie plek. Maar als we naar de Esweg moeten, is dat maar een kilometer verderop."

Het was de gemeente die met het idee kwam voor een verhuizing naar de Esweg, zegt Wieken. "Dat heeft ook te maken met de kosten. Nieuwbouw op een andere locatie zou goedkoper zijn dan verbouw op de huidige locatie. De manege is 40 jaar oud. Als je alles aanpakt, gaat dat flink geld kosten."

Roden-Zuid

Een verplaatsing van de manege zorgt voor ruimte voor de ontwikkelingen in Roden-Zuid. De gemeente Noordenveld hoopt daar snel met woningbouw aan de slag te gaan. "Het is de vraag hoe dat zich ontwikkelt", zegt Wieken. "Als hier flink gebouwd gaat worden, is er voor de manege wellicht minder ruimte. Dan zou een verplaatsing alleen maar logischer worden."

