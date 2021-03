Dwingelse voor duizenden euro's opgelicht met neptelefoontje bank

Op 12 augustus vorig jaar kreeg de vrouw telefoon van iemand die zich uitgaf als medewerker van de Rabobank. Hij vertelde dat er fraude werd gepleegd met haar bankrekening en dat ze haar geld moest veiligstellen door het snel naar een zogenoemde 'veilige rekening' over te boeken.

Pinner in Velp

De overrompelde vrouw vroeg nog wel of de man echt van de bank was, maar toen hij haar een sms'je stuurde waarin stond dat er een afspraak voor haar was gemaakt bij de bank, trapte ze er alsnog in en boekte een groot geldbedrag over.

Nadat ze het voorval besprak met haar man, kreeg ze toch argwaan en belde ze haar bank. Toen bleek al snel dat ze was opgelicht. Een onbekende man (foto) pinde in Velp bij Arnhem het geld dat de vrouw naar de 'veilige rekening' had overgemaakt.

Een onbekende man nam in Velp het geld op dat de vrouw had overgemaakt (Rechten: Politie)

In Opsporing Verzocht liet de politie pinbeelden van negen mannen zie die verspreid over Nederland geld opnamen van een aantal slachtoffers. Afgelopen jaar werden honderden Nederlanders slachtoffer van oplichters die zich voordeden als bankmedewerkers. Soms zagen nietsvermoedende slachtoffers ook het nummer van hun bank in beeld; dat wordt 'spoofing' genoemd.