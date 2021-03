Drentse proef met quarantainecoach krijgt landelijk vervolg

De Drentse proef met quarantainecoaches van het Rode Kruis krijgt een landelijk vervolg. Het Rode Kruis biedt vanaf deze week in heel Nederland extra hulp aan mensen die in quarantaine zitten.

Zogenoemde quarantainecoaches houden contact met mensen in thuisisolatie en regelen waar nodig hulp, bijvoorbeeld met het doen van boodschappen.

Of mensen in quarantaine de extra ondersteuning kunnen gebruiken, wordt door de GGD bepaald. Als iemand die in thuisisolatie moet laat merken dat quarantaine problemen oplevert, biedt een GGD-medewerker de coach aan.

Vijftien coaches

Met het 'Let op Elkaar Netwerk' van Het Rode Kruis kunnen de vijftien quarantainecoaches na een belletje door het hele land vrijwilligers inschakelen. Aan dat netwerk zijn meer dan 100.000 vrijwilligers verbonden, die kunnen helpen met boodschappen doen, de hond uitlaten of met contact opnemen met de huisarts.

In februari testte de hulporganisatie het inzetten van de quarantainecoaches in Drenthe en het Noord-Hollandse Kennemerland. Daar is toen aan 1762 mensen een coach aangeboden, van wie 41 mensen dat aanbod aannamen.

Driekwart van die mensen was positief over de coaching, meldt Het Rode Kruis. Zij hadden vooral behoefte aan extra informatie over quarantaine of aan een luisterend oor.