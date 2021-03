Wethouder: 'Kritiek op bomenkap Aa en Hunze niet terecht'

Medewerkers van de gemeente hebben deze week een bomenrij uitgedund aan de Hoornsedijk in Nooitgedacht, op een steenworp van Rolde. Fractievoorzitter Arie Fonk van D66 reageerde daar verbolgen op en wil over een week tijdens de raadsvergadering een motie indienen om de bomenkap te stoppen.

'Wel respect voor natuur'

Wethouder Heijerman vindt de reactie op de bomenkap overtrokken. Het gaat aan de Hoornsedijk volgens hem om geplande werkzaamheden waarbij de groenmedewerkers zorgvuldig aan de slag zijn gegaan. "We hebben op die plek twaalf bomen gekapt en de onderbeplanting teruggesnoeid. Dat is heel wat anders dan een hele bomensingel kappen, zoals in de motie staat", zegt Heijerman.

Inmiddels is volgens de wethouder het beeld ontstaan dat Aa en Hunze geen respect heeft voor de natuur, terwijl daar juist veel aandacht naar uitgaat. Heijerman: "De medewerkers die aan het kappen zijn houden heel goed in de gaten wat ze doen. Toen we hier eerder bomen kapten waar mogelijk steenuilen in zouden zitten, hebben we er een ecoloog bij gehaald en daarna uilenkasten geplaatst. We hebben echt geen bomen met uilen omgezaagd."

Broedseizoen is richtlijn

Daarnaast wijst Heijerman erop dat het in het broedseizoen, dat ruwweg tussen 15 maart en 15 juli valt, wettelijk gezien niet verboden is om bomen te kappen. Een woordvoerder van vogelonderzoeksstichting SOVON bevestigt dat. "Het is vanuit de Wet Natuurbescherming verboden om nesten opzettelijk te verstoren en de kans daarop is tijdens het broedseizoen wel heel groot. Je mag kappen en snoeien, maar eerst moet duidelijk zijn dat er geen vogelnesten in de bomen zitten. Ontheffingen zijn ook mogelijk, al moet er dan wel een ecoloog bij zijn geweest", legt de woordvoerder uit.

