Nachtelijk bezoek aan natuur ingeperkt

Het is nu met de avondklok sowieso verboden, maar ook als die beperking wordt opgeheven mag je 's nachts niet langer overal het bos in. Er is tegenwoordig zoveel overlast dat Staatsbosbeheer deze nachtelijke openstelling beperkt.

Genieten van het donker

De bossen in Groningen en Drenthe hadden tot nu toe altijd een uitzonderingspositie. Want hier mocht je dag en nacht wandelen, fietsen of mountainbiken. In de rest van Nederland, maar ook in de Drentse natuurgebieden van onder meer Natuurmonumenten, mag dat niet: die zijn opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang. Oud-directeur Erik Wanders van Staatsbosbeheer vond dat te beperkt: ook als je wil genieten van het donker, van de geheimzinnige roep van de nachtzwaluw of de enkele nachtegaal die onze provincie telt, dan moet dat kunnen. Maar daar komt nu een einde aan.

Teveel overlast

"Probleem is de overlast", zegt Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer. "Je krijgt op sommige plekken steeds meer nachtelijk vertier. Bijvoorbeeld op het Aekingerzand, rond de Kibbelkoele en op bepaalde plekken in het Drentsche Aa-gebied. Bijvoorbeeld van mountainbikers, die gingen met hele felle schijnwerpers 's nachts het bos in. Dat geeft veel te veel verstoring. Maar omdat het officieel niet verboden was kon er niet tegen opgetreden worden. Dat kan nu wel. Als onze BOA's dit soort overtredingen tegenkomen kunnen ze bekeuren."

De maatregel geldt vooralsnog alleen in gebieden met veel overlast. En het richt zich met name op bezoekers die voor verstoring en overlast zorgen. "Maar als je in alle rust het bos in gaat om de bosuilen te horen, dan mag dat nog steeds."

Lees ook: