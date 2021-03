BoerBurgerBeweging gaat meedoen aan provinciale verkiezingen

De partij, die opkomt voor de belangen van onder andere het platteland en de land- en tuinbouwsector, haalde bij de landelijke verkiezingen vorige week één zetel en komt daarmee voor het eerst in de Tweede Kamer.

In een partijoverleg gisteravond is besloten om volop in te zetten op de provinciale verkiezingen in 2023. Caroline van der Plas: "We hebben in alle provincies, behalve in Flevoland, al kandidaten. Die gaan nu aan de slag om in hun eigen provincie een regionale tak op te richten. Ook gaan we daar nog meer mensen voor benaderen, vanuit onze eigen kring."

Geen gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar laat BBB aan zich voorbijgaan. Van der Plas: "Dat is organisatorisch niet haalbaar op deze termijn. In plaats daarvan willen we ons nu eerst richten op het landelijk goed neerzetten van de partij. Bovendien willen we niet in het vaarwater gaan zitten van de lokale partijen die er al zijn."

Van der Plas adviseert mensen die wel voor BBB in de gemeenteraad zouden willen zitten om aansluiting te vinden bij één van die lokale partijen en dan daar ervaring op te doen. "Bovendien willen we contact leggen en samenwerken met de lokale partijen, uiteraard wel gewoon onder hun eigen vlag. Zodat we kunnen helpen waar nodig."