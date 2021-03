MHBOS: Hoe andere schoenen ervoor zorgden dat Margaritha twee keer scoorde

In de eerste helft glijdt de talentvolle speler telkens uit, maar in de tweede helft dartelt Margaritha als een kievit en scoort hij twee keer. Het geheim: Margaritha trok in de rust de voetbalschoenen van ploeggenoot Tom Heerkes aan. "Ik voelde gelijk na rust dat ik meer grip had."

Margaritha kan nu wel lachen om het voorval. "In de rust werd er wel gemopperd op mij. Ik snap dat wel. Maar ploeggenoot Tom had nog een paar schoenen over. Dat bleek uiteindelijk mijn redding." Na een ruststand van 0-0, scoorde de spits tweemaal en was de eindstand uiteindelijk 3-0 voor de gasten uit Hoogeveen. Na het tweede doelpunt liep de aanvaller naar zijn vader toe. "Als ik had gescoord, dan deed ik dat altijd wel eventjes. Het was toch fijn als hij er was."

Almere City FC

Margaritha speelde maar slechts een half jaar bij Hoogeveen. Na het winnen van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi vertrok hij naar Almere City FC, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, een club waar hij veel leert. "Ik heb de afgelopen tijd ongelofelijk veel stappen gezet en ik leer hier ontzettend veel. Dat komt ook wel door mannen als Ryan Koolwijk en Thomas Verheydt. Dat zijn spelers die kunnen zeggen: loop niet te pielen, even concentreren. Dat heb ik af en toe wel nodig."

Dit jaar was Margaritha al van waarde voor de hoofdmacht. Zo scoorde hij aan het begin van het seizoen tegen Excelsior. Op dit moment maakt de speler vooral zijn minuten in het tweede elftal. "Ik heb momenteel even een kleine terugslag, maar het gaat goedkomen." Een troost: Margaritha heeft tegenwoordig altijd de juiste voetbalschoenen bij zich. "Ik ben nu altijd voorbereid. IJzeren noppen, normale noppen; ik heb het nu altijd bij mij."

Bekijk hieronder de reportage van MHBOS over de voetbalschoenen van Margaritha.