OM: eist 3,5 jaar cel voor verkrachting geestelijk beperkte vrouw

,,Hij wist dit, hij noemde haar 'halve zool' met een rollator en een luier. Hij had alleen maar oog voor het bevredigen van zijn eigen lustgevoelens", zei de aanklaagster.

De man reed op 19 september 2019 samen met een neef naar Emmen, om de vrouw op te halen 'voor een verzetje'. Hij had haar via Facebook leren kennen. De mannen namen haar mee naar de caravan in Bovensmilde waar de verdachte destijds woonde. De neef vertrok, de vrouw bleef bij de verdachte achter in de caravan.

De vrouw werd gemist

De vrouw woont onder begeleiding en haar begeleider kreeg haar na twee dagen zoeken aan de telefoon. De vrouw zei dat ze dacht dat ze had afgesproken met een bekende, maar ze was met een vreemde man op een onbekende plek. De begeleider belde de politie en de agenten vonden de vrouw uiteindelijk in de caravan in Bovensmilde.

De vrouw vertelde de agenten dat ze tegen haar wil seks had gehad. De verdachte ontkende, hij had haar met geen vinger aangeraakt. ,,Het is ook niet mijn type. Ik zou dit nooit doen", zei de man tegen de politie. De vrouw werd lichamelijk onderzocht en ze had op meerdere plaatsen sperma van de verdachte. ,,Dan is dat vrijwillig gegaan, of toen ik sliep", verkondigde de man vervolgens.

Verslaving

De 56-jarige man heeft een verslavingsprobleem en komt sinds 1981 met justitie in aanraking. Hij werd op 21 juni 2020 in Bovensmilde aangehouden terwijl zonder een rijbewijs een bestelbusje bestuurde. De man had rood gerande ogen en een brandende joint tussen zijn vingers. Hij weigerde een blaastest en bloedonderzoek. Voor deze feiten zou hij volgens de officier van justitie een celstraf van vijf weken en een rijontzegging van twintig maanden opgelegd moeten krijgen.

De uitspraak is over twee weken.