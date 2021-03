OM eist taakstraf voor veroorzaken ernstig ongeval met trekker

De man draaide in oktober 2019 zijn trekker en hakselaar het fietspad langs de Verlengde Oosterdiep OZ op. Hij zag daarbij een bromfietser over het hoofd. Het slachtoffer liep een gecompliceerde heupbreuk op. De man had door bosschages slecht zicht op het fietspad. Dit had hij volgens de officier kunnen voorkomen door enkele meters verderop de weg op te rijden. De trekkerbestuurder heeft meerdere fouten gemaakt, waardoor het ongeval kon gebeuren, zei de aanklager.

Geen verwijt

Peter Schutte, de advocaat van de verdachte, vond dat de trekkerbestuurder geen verwijt gemaakt kon worden. De bromfietser had eerder notabene bij de overheid geklaagd over het niet snoeien van struiken en bomen, waardoor je niet kon zien of er wat van de zijwegen kwam. De man uit Wedde is al 25 jaar loonwerker en was die dag voor het eerst op die locatie aan het werk. Hij reed stapvoets de weg op en had ineens de brommer op zijn voertuig.

De loonwerker heeft geen strafblad en nam opnieuw rijlessen en reed opnieuw af. De man kan volgens zijn advocaat hooguit een moment van onachtzaamheid worden verweten, maar dit is niet voldoende voor een veroordeling. De raadsman pleitte voor een vrijspraak.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

