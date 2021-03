Midden-Drenthe sluit bewogen cultureel jaar af met theaterstuk

Gemeente Midden-Drenthe sluit het jaar als culturele gemeente deze zomer af met de theatervoorstelling 'Mijn liefde is een koorts'. Het stuk is geïnspireerd op het gelijknamige sonnet van Shakespeare en speelt zich af in Beilen.

De voorstelling wordt opgevoerd van 10 tot en met 18 juni in de Stefanuskerk in Beilen, die net gerestaureerd is. Het is de eerste voorstelling in het vernieuwde gebouw.

De organisatie wil het hoe dan ook door laten gaan. Regisseur Betsy Torenbos, van theatergezelschap ROODPALEIS, vindt het belangrijk om juist in deze tijd mensen dichter bij elkaar te brengen. "We zijn natuurlijk wel afhankelijk van de RIVM-richtlijnen, maar Oerol Festival gaat ook door en dat staat gepland in dezelfde periode."

Verplaatsen naar augustus

Mochten de coronamaatregelen een grote theatervoorstelling tegen die tijd niet toelaten, dan wil Torenbos het verplaatsen naar eind augustus. "Dat is wel weer een kostenpost, maar daarvoor hebben we een aanvraag gedaan bij Kickstart Cultuurfonds." Dit is een tijdelijk fonds dat theaterorganisaties helpt om zich aan te passen aan de coronamaatregelen van de overheid.

Als blijkt dat dat ook geen optie is, kan de organisatie de voorstelling filmen en op internet plaatsen. Maar vooralsnog zet Torenbos in op een fysieke theatervoorstelling met zangers en dansers op het podium en publiek in de zaal.

Voorstellingen geschrapt

Dit project zou een mooie afsluiter zijn van een bewogen jaar voor culturele gemeente Midden-Drenthe. Aanvankelijk leek het namelijk een druk jaar te worden. De gemeente kreeg heel veel aanvragen en daarom werd het culturele jaar verlengd naar bijna twee jaar.

Maar uiteindelijk gingen de drie grote theaterproducties die onder meer gepland stonden niet door. Twee voorstellingen op Herinneringscentrum Kamp Westerbork werden geschrapt. Daarna ging ook het derde deel van theatervoorstelling 'Aan de andere kant', over de Moluks-Nederlandse geschiedenis van Stichting Gedeelde Verhalen, vorig jaar niet door vanwege corona. Afgelopen week is bekend geworden dat deze weer een jaar is verplaatst.

Tijdens de laatste voorstelling van 'Mijn liefde is een koorts' van ROODPALEIS wordt 'de sleutel' van de culturele gemeente Midden-Drenthe overgedragen aan de nieuwe culturele gemeente van Drenthe: Coevorden.

'Een beetje verwennen'

Allemaal reden voor Torenbos om met het theaterstuk straks extra uit te pakken. "Om de mensen een beetje te verwennen na dit lastige jaar."

Het stuk is een liefdesverhaal dat zich afspeelt in maart 2020, vlak voor de eerste lockdown. Het gaat over een vrouw op leeftijd genaamd Susan. Zij woont in Beilen en wordt verzorgd door haar kleindochter Sonja, die wordt gespeeld door actrice Rosa da Silva uit Klazienaveen. "Dan komt er een oude liefde op haar pad en ontspint dat zich uiteindelijk muzikaal en dramatisch tot een climax", zegt Torenbos. "Maar hoe ga ik nog niet verklappen."

De muziek wordt verzorgd door componist Bob Zimmerman. Hij is bekend van de tango-compositie die hij maakte voor het huwelijk van koningin Máxima en koning Willem-Alexander.

Vrijwilligers gezocht

De theatervoorstelling is onderdeel van een groter kunstproject in Midden-Drenthe. Een aantal scholieren gaat bijvoorbeeld ouderen interviewen over thema's als vrijheid, eenzaamheid en hartstocht. En er komt een fluisterkoor waarin Drenten het sonnet van Shakespeare fluisteren, hummen, of vertellen. Dat wordt ook onderdeel van de voorstelling.

Torenbos is nog op zoek naar vrijwilligers van alle leeftijden die mee willen doen aan het project. Mensen kunnen zich aanmelden op de website als danser, acteur, voor het fluisterkoor, catering of algemene werkzaamheden.

