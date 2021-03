Aanhoudende vernielingen in Belevingsbos Noordscheschut: ‘We zijn er klaar mee’

"Wij zijn er klaar mee", laat voorzitter Paula Benjamins weten. "Voor ons als vrijwilligers heeft het natuurlijk wel impact, omdat je constant bezig bent om het bos op orde te maken. Dan is het gewoon heel sneu als je net nieuwe bomen hebt geplant en later te horen krijgt dat ze uit de grond zijn getrokken."

Boter-kaas-en-eieren

Niet alleen bomen moeten het ontgelden, ook speelobjecten zoals het boter-kaas-en-eierenbord worden regelmatig vernield. "Het kastje waar de spelborden in liggen wordt bekrast of kapotgemaakt", vertelt Benjamins. "Daarnaast verven we steentjes als lieveheersbeestjes en bijtjes die op het bord kunnen worden gelegd om het spel mee te spelen. Als ik die 's ochtends neerleg zijn ze 's middags verdwenen."

De voorzitter is verbaasd over de gang van zaken rondom het bord. "De scholen zijn gewoon open, zijn het dan kinderen die de steentjes meenemen of gewoon volwassen mensen? Het blijft bijzonder." Ook worden er regelmatig vogelhuisjes kapot gegooid die door kleuters zijn opgehangen. "Dat vinden we heel erg", zegt Benjamins.

(Tekst gaat verder onder foto)

Het spel boter-kaas-en-eieren is zeer geliefd onder de kinderen. (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

Hufterproof

Het spel is geliefd door de kinderen die het bos bezoeken. De werkgroep is daarom op het idee gekomen om een hufterproof-variant te maken. "Het oude spel was een ronde plaat met vakken waar je een steentje op kon leggen om boter-kaas-en-eieren te spelen. We hebben er nu een blokkenspel van gemaakt, waar een ijzeren stang doorheen zit. Het is niet meer afneembaar", legt Benjamins uit.

Toch houdt ze haar hart vast. "Het spel zit stevig in elkaar, maar ik denk dat mensen altijd wel een manier kunnen vinden om iets kapot te maken."

Voorlichting

De werkgroep hoopt toekomstige problemen te voorkomen. Vooral door voorlichting en wandelaars te vragen om alert te zijn. "Als je wat ziet, durf er dan iets van te zeggen of geef het door", benadrukt Benjamins.

"Voor de coronaperiode hebben we leuke activiteiten gehad met de kinderen, dan mogen ze helpen met snoeien in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Dat kan helaas nu niet, maar je moet de kinderen wel leren hoe ze met een bos om moeten gaan. Trek geen bomen uit de grond als je een hut bouwt, maar pak de dode takken van de grond. Dat is onze insteek."