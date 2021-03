Meer patiënten en uitval personeel, situatie ziekenhuizen 'zorgelijk'

De stijging van het aantal coronabesmettingen en daaruit volgende ziekenhuisopnames zorgt dat de druk op ziekenhuizen in het Noorden onverminderd hoog blijft. Dat in combinatie met een hoog ziekteverzuim onder zorgpersoneel maakt de situatie 'zorgelijk', stelt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

Het zorgnetwerk zegt dat veel zorgpersoneel thuiszit door recente corona-uitbraken. Ook de hoge werkdruk van de afgelopen periode leidt tot uitval van personeel, laat woordvoerder Hennie Hoogeveen weten. 'Zorgelijk' betekent dat er voorlopig niet opgeschaald gaat worden in de reguliere zorg.

Intensive care

Landelijk nam afgelopen week het aantal coronapatiënten op intensive care-afdelingen toe met tien procent, daarom worden er meer ic-bedden klaargemaakt. "Omdat het evenredig verdeeld wordt, zijn we in Noord-Nederland ook opgeschaald", zegt Hoogeveen.

Uit de meest recente cijfers blijkt nog niet dat de druk in Drenthe hoog is. "Het aantal patiënten is 'stabiel hoog', het is afwachten", zegt een woordvoerder van Treant Zorggroep. Het Wilhelminaziekenhuis Assen laat weten te hopen dat er niet nog verder afgeschaald hoeft te worden in de reguliere zorg. "Of die stap eraan zit te te komen, hangt af van het aantal opnames. We leven bij de dag, elke dag is anders." Het WZA zegt minder coronapatiënten te hebben dan in januari, maar ziet het aantal wel toenemen. "De balans houden tussen covid en non-covid is lastig."

Dinsdag lagen er elf corona-patiënten op ic-afdelingen in Drenthe, vier meer dan een week eerder, maar nog niet zoveel als tijdens de piek van dit jaar begin januari (17). "Het wisselt ook per dag. Drie keer per dag wordt gekeken waar het knelt in het Noorden en waar we elkaar kunnen helpen."

Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan een noodscenario. In dit 'zwarte scenario' staat beschreven wie wat doet als de derde golf zo heftig wordt dat er te weinig bedden zijn. Hoogeveen: "We hopen het volgende week af te hebben, maar natuurlijk niet dat het in werking treedt." De hoop is dat de derde golf lager en later komt doordat het vaccineren van verplegend personeel en 60-plussers in het Noorden op gang komt.