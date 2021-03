Tabakswinkels dupe van winkelregels: 'Geen afspraak voor een kopie of kaartje'

De Tabakshop W. Koopman zit in winkelcentrum de Nije nering. "In ons winkelcentrum de Nije Nering komt niemand funshoppen, mensen komen boodschappen doen. In het centrum ga je funshoppen, in de Nije Nering niet", zegt Koopman.

"Ik ben de enige ondernemer in de Nije Nering die zich aan het winkelen op afspraak moet houden", zegt Koopman. "Ik heb een winkel in tabakswaren, wenskaarten, kopie, lectuur. Mensen gaan niet een afspraak maken bij mij om een kopie te maken of om een wenskaart af te halen."

Noodkreet

Door de coronamaatregelen is winkelen op afspraak beperkt mogelijk, bedoelt om funshoppen en drukte te voorkomen. Winkels als die van Koopman profiteren er niet van. "Het werkt gewoon niet. Ik had soms één telefoontje per dag, dan belde iemand voor het maken van een kopie. Dat is natuurlijk belachelijk."

De 62-jarige Koopman denkt er zelfs over de boel definitief te sluiten, na 32 jaar. "Op een gegeven moment draai je nog niet eens de helft van je omzet. Dan zit je drie kwartier te wachten op je stoeltje tot er weer een klant komt." Hij plaatste een noodkreet op Facebook.

Koopman nodigde mensen uit die toch al in de Nije Nering kwamen, ook bij hem langs te komen. Als het te druk was, konden ze buiten wachten. "Toen werd ik gebeld door de coördinator van de Veiligheidsregio Drenthe, het bericht kon echt niet en moest van Facebook worden afgehaald."

Landelijk probleem

Bij NSO Retail zagen ze de boodschap van Koopman voorbij komen. De brancheorganisatie voor tabaks- en gemakswinkels herkent de problematiek. Het is extra ingewikkeld door de verschillende regels waar winkeliers mee te maken krijgen.

"We hebben te maken met verschillende klantenstromen", zegt NSO-woordvoerder Janwillem Burgering. Er zijn mensen die een pakketje komen ophalen bij een PostNL-punt, de click-en-collectklanten en er komen mensen voor private shopping (mensen die op afspraak langskomen). "Mensen die een pakketje komen ophalen, mogen niet meteen een kaartje erbij kopen, daar is een afspraak voor nodig."

Voor de 'postale stroom' is namelijk geen afspraak nodig. "Je hebt dus verschillende klantenstromen door elkaar. Dat werkt niet", zegt Burgering. "Daarom zijn wij voor een systeem zonder afspraken, maar met een maximum aantal klanten binnen. Dan staan de klanten buiten te wachten en heb je niet verschillende stromen door elkaar lopen. Dat is veel makkelijker voor de ondernemer en veiliger voor de klant."

Burgering zegt dat NSO daarover 'uitvoerig in gesprek' is met het ministerie van Economische Zaken. "Het gaat hier om zogenoemde fast moving consumer goods. Mensen hebben af en toe gewoon kaartje, kopieerpapier of printerinkt nodig. Als je er om 17.00 uur achter komt dat je printpapier nodig hebt, is het echt geen funshoppen als je dat nog voor de avond koopt."

Bekijk hieronder de video over de tabakswinkels: