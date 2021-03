Lichtpilaren voor DNK in Assen eerder weg vanwege gebreken

In december brak tijdens een storm één van de lichtpilaren van het kunstwerk af. Dat was aanleiding om de technische staat van het kunstwerk door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat de kolommen van de palen zijn aangetast, waardoor ze instabiel zijn.

Licht en geluid

De lichtgevende pilaren maken geluid, zodra een voorbijganger langsloopt of ze aanraakt. Het lichtkunstwerk, Sensor Valley 8.0, is een project van Daan Roosegaarde. Het werd onthuld toen het nieuwe cultuurcomplex De Nieuwe Kolk geopend werd. Dat was in april 2012.

Volgend jaar zouden de kunstpalen na tien jaar definitief weggehaald worden, omdat reparatie en onderhoud tienduizenden euro's ging kosten. Dat was de gemeente veel te gortig. Bovendien leert het recente verleden dat er regelmatig iets stuk is aan de lichtpilaren.

Geen herstel

Nu onderzoek uitwijst dat de pilaren niet stabiel genoeg zijn, heeft de gemeente de kunstenaar nog in de gelegenheid gesteld de gebreken te herstellen. Die maakt daar geen gebruik van. "Daarom zijn we genoodzaakt om het kunstwerk op korte termijn te verwijderen", laat de gemeente weten.

De gemeente kijkt nog of er na het weghalen van de lichtpilaren wel voldoende verlichting op de trap voor DNK is, of dat er nieuwe verlichting moet komen.

Een aantal lichtpilaren voor DNK is al langer kapot, nu zijn ze zelfs onveilig (Rechten: gemeente Assen)

Verbinding met binnenstad

Vorig jaar september besloot het college van B en W al om alvast op zoek te gaan naar een nieuwe passende invulling van de entree van DNK. Dat moet iets zijn dat het cultuurpaleis beter met de binnenstad verbindt. Alleen ligt de Weiersstraat er nog altijd als harde scheiding tussen.

Na het besluit toen is de gemeente wel meteen in overleg gegaan met de kunstenaar, om te kijken wat er nodig was om het kunstwerk er tot 2022 netjes bij te laten staan. Maar met het afknappen van één van de lichtpilaren door de storm in december, is nu eerder het doodvonnis getekend. Behalve de afgebroken pilaar, werkt een aantal palen ook al veel langer niet goed.

Weghalen 'uit den boze'

De Werkgroep Vaart en Visie, met bewoners van straten rond de Vaart, pleitte in februari nog bij de gemeente voor 'meer aandacht en respect voor kunst in de publieke ruimte', en dan vooral ook voor bestaande kunst. Het plan om het kunstwerk van Daan Roosegaarde volgend jaar te gaan ontmantelen was volgens hen daarom 'uit den boze'.

"Elk kunstwerk staat voor een bepaalde episode. Dat kun je niet zomaar wegpoetsen", zegt woordvoerder Anneke Haar. Dat het kunstwerk nu toch niet behouden kan worden, betreurt Haar. "Dit kunstwerk van Roosegaarde hoort bij het nieuwe DNK. De raad heeft er flink wat geld voor uitgetrokken en voor kunst met sensortechnologie is destijds bewust gekozen. Het is cultureel erfgoed. We hebben nog wel een gesprek gehad met de wethouder om het te repareren en terug te plaatsen. Jammer dat het niet gelukt is."

