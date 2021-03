Sterk Meppel oppert vanavond nog eens de gracht, maar dan als wandelroute

Opgeven is geen optie voor SterkMeppel. Vanavond komt het opengraven van de grachten nog eens op tafel in de gemeenteraad, al is de nieuwe versie veel minder ambitieus. "Maar we blijven dromen", stelt fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes.

Een nieuwe motie ligt klaar voor de gemeenteraad. SterkMeppel stelt, na gedegen onderzoek, de plannen bij. Het opengraven van de gracht op het Prinsenplein is onhaalbaar gebleken. "Althans, in deze vorm", antwoordt Bakkenes. "De maatschappelijke kosten-batenanalyse heeft voor ons inderdaad niet goed uitgepakt, al krijgen we veel positieve reacties van inwoners met nieuwe ideeën."

Wandelen met QR-codes

Eén van ideeën is om de grachten alsnog tot leven te laten komen in de vorm van een wandelroute. "Zoiets kun je ook meteen in gebruik nemen en het is goedkoop", vervolgt Bakkenes. "We mikken op een wandelroute met QR-codes en foto's, zodat mensen het verhaal meekrijgen. Dat was voor ons ook het hele punt van grachten opengraven: we willen die cultuur van Meppel laten zien en de binnenstad leuker maken."

Of de motie van SterkMeppel het haalt is maar de vraag. Het Prinsenplein en de Groenmarkt moeten sowieso op de schop, dat spreekt in het voordeel. Er liggen echter ook andere plannen, zoals die van de ChristenUnie. Die partij het Prinsenplein veranderen in een groene oase.

Kritiek

Daarnaast is er kritiek vanuit de eigen partij, zoals van SterkMeppel-raadslid Frans Venema. "Waarschijnlijk is het slimmer om het Prinsenplein sober op te knappen. Er is door de corona-uitbraak al niet zoveel geld", zegt hij. Venema is wel blij dat het opengraven voorlopig van de baan is. "Ik ben bang dat SterkMeppel eerder haar eigen graf graaft, dan dat ze een gracht graven."

Dromen

Van opgeven wil Bakkenes nog niet weten. "Toen ik de gracht onlangs noemde op de raadsvergadering brak de verbijstering uit", lacht ze. "Maar elke partij heeft zijn dromen. De een van gratis zorg, de ander van een lagere dividendbelasting. Wij droomden van de gracht. Wie weet lukt dat alsnog in de toekomst. Wellicht merken we over tien jaar dat het toch slim was geweest qua hittestress of waterafvoer. Ik hoop in ieder geval dat de motie voor de wandelroute het haalt. We moeten nodig aan de gang met de binnenstad. Dat zijn we aan onze ondernemers verplicht nu de leegstand toeneemt."

Lees ook: