Tot acht jaar cel geëist voor drugslabs in boerderij familie Karst

Het Openbaar Ministerie eist acht jaar gevangenisstraf en een boete van 60.000 euro tegen een 60-jarige man uit Arnhem. Hij wordt verdacht van meer misdrijven, waaronder het bezit van een automatisch vuurwapen, dat in de boerderij van de familie Karst werd gevonden. De familie verhuurde de leegstaande boerderij en wist tot de politie-inval van niks.

De huurder, een 44-jarige man uit Wageningen, was via zijn schoonfamilie in contact gekomen met de Drentse familie. Tegen hem eist het OM zes jaar cel en 60.000 euro boete. Een 32-jarige Arnhemmer hoorde vierenhalf jaar cel eisen met daarbij een boete van 40.000 euro.

Drugslab Odoornerveen

De jongste Arnhemmer en de man uit Wageningen zijn vorig jaar zomer nog door de rechtbank in Assen veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab in een schuur bij een boerderij in Odoornerveen. Die werd in 2019 opgerold. De mannen waren destijds onder voorwaarden vrijgelaten uit het voorarrest waarin ze zaten vanwege het lab in Ruinerwold.

Voor hun rol bij het lab in Odoornerveen hebben ze één jaar cel gekregen. Het OM eist nu fors hogere straffen vanwege een nieuwe richtlijn om drugscriminelen die zich met labs bezighouden harder aan te pakken. Dat bleek eerder deze week ook tijdens de strafzaak rondom het drugslab bij een boerderij in Eext, dat vorig jaar mei werd opgerold. De bestrijding van de levensgevaarlijke en overlast veroorzakende labs heeft hoge prioriteit voor justitie.

Dampende ketels

De politie kwam het drugslab in Zuidwolde op het spoor tijdens een onderzoek naar de 60-jarige man uit Arnhem. Er was informatie binnengekomen dat hij al jaren liters methanol, een grondstof voor de bereiding van synthetische drugs, ophaalde uit Duitsland. Ook werd hij verdacht van de invoer van drugs vanuit Duitsland.

Het lab dat eind oktober 2017 werd ontdekt was volgens het OM een professioneel opgezet drugslab (Rechten: archief Politie Oost-Nederland)

Via hem kwam de 44-jarige Wageninger in beeld en leidde het spoor naar Zuidwolde. De politie observeerde de afgelegen boerderij een tijdje en zag twee van de drie mannen op het erf heen en weer sjouwen met jerrycans, vaten en metalen ketels. Ze zagen hoe vaten werden geleegd en hoe een van de verdachten in dampende ketels stond te roeren.

Toen agenten die nacht een inval deden, waren de ketels nog warm. Alle drie de mannen werden ter plekke aangehouden. Uit onderzoek is gebleken dat er genoeg grondstoffen waren voor de productie van bijna twee miljoen xtc-pillen en 108 kilo amfetaminepasta, waarvan speed wordt gemaakt. De officier van justitie zei tijdens de rechtszaak dat de straatwaarde van die hoeveelheid drugs vele miljoenen bedraagt.

Ketels lassen

De man uit Wageningen ontkent dat hij iets met de productie van drugs te maken heeft gehad. Hij lag alleen maar te slapen in de boerderij die nacht, zei hij volgens dagblad De Gelderlander tijdens de rechtszaak. De jongste Arnhemmer was er naar eigen zeggen alleen om ketels te lassen.

Het Openbaar Ministerie meent genoeg bewijs te hebben dat de mannen, net als de oudste verdachte, wel degelijk betrokken waren bij de twee drugslabs. Het OM haalt dat bewijs onder meer uit afgeluisterde telefoongesprekken, app-gesprekken en de vondst van drugs en van kassabonnen van de aanschaf van spullen voor de labs.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.

Lees ook: