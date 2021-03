Bijvriendelijke struiken voor Asser basisscholen

Het pakket bestaat uit vijf struiken, een plantinstructie, een lespakket van Nederland Zoemt, een poster en een zakje bloemenmengsel. Met de weggehaalde tegels mogen de kinderen een stapelmuurtje maken dat zorgt voor extra schuil- en nestelplekken voor insecten.

Belangrijk

Een groenere omgeving is van belang voor de overleving van bijen en andere insecten. Zij zorgen voor de bestuiving van allerlei planten en bomen en zijn daarmee weer heel belangrijk voor de mens. Andere voordelen van meer groen zijn: vermindering van de hoeveelheid CO2 in de lucht, verkoeling in warme periodes en minder wateroverlast, omdat regenwater in de grond kan zakken.

Blije bijen

Bob Bergsma, wethouder van de gemeente Assen, wil graag dat de stad vriendelijker voor bijen wordt. "Groene leefbaarheid en natuur is een belangrijk thema in ons beleid. We vinden dat iedereen daar een bijdrage aan kan leveren, van jong tot oud. Niet alleen de bij, maar ook de kinderen worden blij van een groen schoolplein," aldus Bergsma.

Aan de slag

Je kunt ook zelf wat doen om je omgeving groener te maken. Op de website van het Duurzaamheidscentrum in Assen vind je eenvoudige en direct toepasbare tips waarmee je in je eigen huis, op het balkon of in de straat aan de slag kunt. Begin bijvoorbeeld met het maken van een vlindervoederplek of een insectenhotel. Start je eigen moestuin of plaats een regenton in de tuin.

Bijen tellen

De Nationale Bijentelling vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Alle resultaten van de jaarlijkse tellingen worden opgeslagen in een database. Zo kunnen wetenschappers bijhouden welke soorten op welke plekken voorkomen. En ze kunnen achterhalen met welke soorten het goed gaat of juist minder goed. Allemaal belangrijke informatie voor het beschermen van de wilde bijen in ons land.

Dankzij het vergroeningspakket kunnen de leerlingen dit jaar op eigen schoolplein meedoen aan de bijentelling.

