Groei Grond Emmen laat mensen gezellig tuinieren in Rensenpark

De lente is begonnen en daarmee start ook het tuinieren voor de vrijwilligers van Groei Grond. Vandaag werken er vijf in de stadstuin, aangelegd rondom de rotsen waarop vroeger de kodiakberen uitkeken op het Dierenpark Emmen. Het is een diverse tuin met onder meer moestuinbakken, een lavendelveldje en een insectenhotel.

Idee: gezellig, leerzaam, nuttig

Het idee voor het project ontstond tijdens een gesprek tussen ondernemers Ruben Haak en Damian Pellegrom. "We hadden het over de maatschappij die steeds sneller verandert, door social media bijvoorbeeld", vertelt Haak. "Voor veel mensen is dat allemaal niet meer te volgen en zij belanden steeds meer aan de zijkant van de maatschappij. Daarom zou het mooi zijn om een platform te creëren, waar mensen gezellig bij elkaar kunnen komen, van elkaar kunnen leren en waar ze ook nog nuttig bezig zijn."

Groei Grond had eigenlijk afgelopen jaar al volop moeten draaien, maar kwam mede door de coronapandemie niet goed van de grond. Veel mensen durven het niet aan in coronatijd. "Terwijl we een enorme ruimte in de buitenlucht hebben", zegt Haak over de 1500 vierkante meter aan grond. "Maar ik heb er ook alle begrip voor als mensen daarom liever even willen wachten."

Subsidies en eilandjes

De financiën heeft de stichting al wel rond. Subsidies vanuit de provincie, het VSB-fonds en Stichting Jaap Aleid Rensen (JAR) helpen Groei Grond, dat onderdeel is van Toolbox Emmen, om bijvoorbeeld de zaden te kopen of moestuinbakken te maken. "Planten zijn niet goedkoop en er moest een hoop grondwerk gebeuren", geeft Haak aan.

Daarnaast kochten lokale bedrijven, waaronder horecazaken, een eigen 'eilandje' in de stadstuin, waarbij een bordje met hun naam erop staat. "Dat is ook een mooie samenwerking. Sommige kruiden verbouwen we voor restaurants in de stad", aldus Haak.

Het project Groei Grond biedt dus de mogelijkheid om gezellig te tuinieren, met de nadruk op gezellig: "Je hoeft echt geen groene vingers te hebben", lacht Haak. "De basis is dat het hier leuk en gezellig is en dat de tuin wordt onderhouden. Je hoeft hier niet keihard te werken."

Werkervaring

Er zijn nu drie vaste vrijwilligers die elke week een paar keer meehelpen. Eén daarvan is Stef Assen uit Schoonebeek. Hij beheert het lavendelveldje en gaat van de bloem een etherische olie maken. Assen kwam via Menso Emmen terecht in de tuin van Groei Grond. Die organisatie helpt stelt jongeren en werkzoekenden in staat zich optimaal te ontwikkelen.

"Ik ben hier bijna elke dag", vertelt Assen enthousiast. Hij zit zonder werk en ziet dit als een nuttige tijdsbesteding. "Zo doe ik wat werkervaring op en het is hartstikke gezellig. Ik heb wel op de landbouwschool gezeten, maar ik heb geen groene vingers."

Kartrekker gezocht

Af en toe springen de initiatiefnemers Haak en Pellegrom zelf bij, maar nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Haak: "We zoeken bijvoorbeeld nog iemand die de kar zou willen trekken. Ook het koppelen van jonge mensen aan ouderen is een van de idealen. Daarbij maakt het niet uit als je mindervalide bent. Zoals ik al zei: het gaat om de gezelligheid."

