Eline Vedder zevende op lijst CDA-stemmentrekkers, maar niet genoeg

Met 9377 stemmen staat Vedder weliswaar zevende in het rijtje van CDA-stemmentrekkers, maar het is bij lange na niet genoeg om toch in de kamer te komen.

'Vertrouwen in de toekomst'

Vedder staat op plek 23 op de CDA-kandidatenlijst. Ze had zo'n 17.500 stemmen nodig om op eigen kracht de kamer in te komen. Ze is er trots op dat ze op basis van het totale aantal stemmen van 23 naar 7 is opgeklommen op de CDA-lijstje. "Helaas niet genoeg voor een zetel, maar meer dan genoeg voor vertrouwen in de toekomst", zegt ze.

Vedder is sinds twee jaar CDA-Statenlid. Dat werd ze toen ze in 2018 ook ineens met voorkeursstemmen in Provinciale Staten werd gekozen. Daarvoor zat ze in de gemeenteraad van De Wolden.

Zittend CDA-kamerlid Agnes Mulder, die met nummer 8 een hoge plek op de kieslijst had, haalde 5736 voorkeursstemmen. De Assense is daarmee twaalfde op het lijstje van stemmentrekkers bij het CDA.

Liberale Drent twaalfde

Bij de VVD scoorde Mark Strolenberg uit Hoogeveen landelijk ook goed. Hij kreeg 4743 voorkeursstemmen. En daar is Strolenberg ook best een beetje trots op, want de liberale Drent is daarmee qua populariteit opgeklommen naar de twaalfde plek op het VVD-lijstje. Strolenberg staat op de kandidatenlijst op nummer 38.

Met 34 zetels voor de VVD komt de Hoogevener niet rechtstreeks in de Tweede Kamer. Maar na de kabinetsformatie schuift een aantal VVD-kandidaten bovenaan de lijst door naar het kabinet, waardoor Strolenberg alsnog in de kamerbankjes kan plaatsnemen. Hij volgt dan VVD'er Erik Ziengs op, de Assenaar verlaat na drie termijnen het parlement in Den Haag.

Definitieve uitslag

Morgen maakt de Kiesraad de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week woensdag bekend. Komende dinsdag neemt de Tweede Kamer officieel afscheid van alle Kamerleden die niet terugkeren.

Behalve Erik Ziengs vertrekt ook Wim-Jan Renkema als GroenLinks-kamerlid. Hij begon als Drent in de Tweede Kamer, omdat hij in Meppel woonde. Maar vorig jaar verhuisde hij naar Steenwijk. Hij zat één termijn in de kamer.

Lees ook: