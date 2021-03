Kunstlessen brengen Teheran een stuk dichterbij Eelde

"Dit is echt bijzonder, dit zijn geen dingen die je normaal gesproken krijgt in een kunstles", vertelt een enthousiaste leerling tijdens de laatste les vandaag.

Tekenen, taal en cultuur

Elke week kregen de leerlingen les van een andere Iraanse kunstenaar. "Van de een moesten we papier kreukelen en dan vervolgens de kreukels volgen met ons potlood. De tweede les was gebaseerd op het schilderij De Sterrennacht [van Vincent van Gogh, red.]. En nu zijn we bezig met het menselijk lichaam", vertelt leerling Hanna.

De kunstenaars worden in het Engels vertaald door een bevriende kunstdocent uit Teheran die naast ze staat tijdens de lessen. En dus leren de leerlingen niet alleen over de kunst uit Iran, maar moeten ze ook zelf aan de bak in het Engels. Maar dat is volgens Elize best te doen: "Niemand spreekt echt vloeiend Engels, maar als we het niet snappen dan vragen we gewoon om meer uitleg en dan gebruiken ze andere woorden die wij wel snappen."

Vandaag was de laatste les (verhaal gaat verder na de video):

Docent kunstvakken Wil Brugman leerde de Iraanse kunst kennen tijdens een expositie in Assen. Ze was meteen onder de indruk van het werk, vooral omdat er voornamelijk getekend wordt. "Bij veel kunstenaars gaat het vooral om verf, het komt bijna nooit meer voor dat ze alleen maar tekenen."

Brugman is de kunstenaars op Instagram gaan volgen en reageerde op hun werk. "Uiteindelijk kregen we goed contact en toen dacht ik: leuk om hier iets mee te doen voor school."

Vervolg

Volgens de docent verbreden de leerlingen op deze manier ook hun horizon: "Zo'n contact met een andere wereld is natuurlijk al heel bijzonder. En ik denk dat ze door de kunstenaars op een heel andere manier leren kijken."

Zelf gaat Brugman na dit jaar met pensioen, maar als het aan haar ligt gaat de school zeker weten door met dit soort buitenlandse projecten. Zo exposeren de Iraanse kunstenaars volgend jaar ook weer in Nederland, dus als het aan de docent ligt gaan de leerlingen daarheen en koppelen ze er meteen weer een les aan.

De kunstenaars zelf kijken terug op geslaagde lessen: "Ik geloof dat kinderen die beter leren tekenen, zich ook beter kunnen uiten in de maatschappij", aldus Amir Mohammadzadeh.