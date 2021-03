Scholieren in korte broek voor Bas: 'Met regen spettert het tegen je kuiten aan'

"Mijn mentor had gevraagd of iedereen een korte broek aan kon doen naar school", vertelt Bas, die vandaag - uiteraard - weer een van zijn korte broeken heeft aangetrokken. Hij heeft er maar liefst dertien in zijn kast liggen.

Positief verrast

Minimaal de helft van de school lijkt inderdaad gehoor te hebben gegeven aan de oproep. Wat hij daarvan vindt? "Leuk", zegt hij met een brede glimlach. Dat er vandaag al een fijn lentezonnetje scheen, helpt ongetwijfeld een beetje mee, geeft mentor Frank Mulder toe. Al is hij positief verrast hoeveel kinderen vandaag toch die korte broek hebben aangetrokken.

"Ik vind het knap wat hij heeft gedaan", zegt zijn klasgenoot en vriend Ruben. "En ik vind het ook wel weer een keer leuk om in de korte broek te lopen."

Geld inzamelen

Het doel waar Bas geld voor heeft ingezameld is 'Assen voor Oekraïne'. "Daar is een kamp met allemaal arme mensen", weet Bas. "Ik vind dat die mensen ook elke avond goed moeten kunnen eten. En ik vind dat die kinderen daar ook allemaal naar school moeten kunnen."

(verhaal gaat verder na de video)

De leerlingen van het Gomarus College zamelden ook geld in voor het goede doel van Bas, via een bakje bij de conciërge. Mulder: "Ik durf het bedrag niet te zeggen, maar meer dan 200 euro denk ik."

In totaal komt Bas nu op een bedrag van 1170 euro. Hij gaat het geld binnenkort overhandigen aan de voorzitter van 'Assen voor Oekraïne'.

Trots

Al met al is Bas erg trots op zijn actie en had hij al die dagen in de korte broek er graag voor over. "Het was niet zwaar, hoor. In de winter ook niet. Maar in de regen was het alleen wel een beetje naar. Dan spettert het tegen je kuiten aan."

Gaat die korte broek vanavond dan uit? "Nee, ik denk dat dat nog wel een tijdje gaat duren. Ik blijf lekker in de korte broek lopen. Het bevalt mij goed."