Noordenveld bekijkt optie woningbouw in 'De Oksel' in Roden

De gemeente Noordenveld gaat bekijken of er woningbouw kan komen in het gebied tussen de Maatlanden en de Zulthe in Roden, ook wel 'De Oksel' genoemd. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) toegepast.

"Mocht het dan tot ontwikkeling van dit gebied komen, dan kunnen wij deze gronden met voorrang verwerven. Het is een recht van eerste koop", legt wethouder Henk Kosters uit.

Grote behoefte aan woningbouw

In de gemeente is een grote behoefte aan woningbouw, vooral in Roden en Peize. "De vraag naar woningen is vele malen groter dan het huidige aanbod", stelt Kosters. Daarom verkent de gemeente opties voor woningbouw. Ook in Peize-Zuid en Roden-Zuid.

Nog geen actie

Het toepassen van de wet betekent niet automatisch dat er iets gaat gebeuren in 'De Oksel'. De wet verplicht de grondeigenaren niet te verkopen en verplicht de gemeente niet de grond te kopen. Hij zorgt er alleen voor dat wanneer de grondeigenaren de grond willen verkopen de gemeente het recht van eerste koop heeft.

Het voorkeursrecht geldt eerst voor een periode van drie maanden. Het college van burgemeester en wethouders zal gevraagd worden die periode te verlengen tot drie jaar.

Besluit over 'inbreidingslocaties'

Volgende week dinsdag neemt het college naar verwachting een besluit over zogenoemde inbreidingslocaties in de gemeente. Dat zijn locaties binnen de bebouwde kom waar alsnog enkele huizen gebouwd zouden kunnen worden, bijvoorbeeld door oude panden te slopen of braakliggende grond alsnog te bebouwen.

