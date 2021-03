Otter: ‘Half miljoen voor parkredactie Rensenpark is onverantwoord’

Een parkredactie die zorgt voor culturele reuring in het Rensenpark in Emmen zou een half miljoen euro kosten. Voor wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) was dit ongeveer drie jaar geleden een reden om voorlopig af te zien van het instellen ervan. "Financieel vonden wij dat onverantwoord."

Otter reageerde daarmee op vragen van de partijen VVD en ChristenUnie. Beide fracties vroegen voor de raadsvergadering van vanavond een speciaal debat aan over de nieuwbouw voor het Centrum Beeldende Kunst (CBK) op de plek van het voormalige Biochron in het Rensenpark. De partijen vinden dat de het college van burgemeester en wethouders de raad te weinig betrekt bij de ontwikkeling van het Rensenpark.

Ophef

Eén van de pijnpunten is het uitblijven van een parkredactie die verantwoordelijk is voor evenementen en invulling van het Rensenpark. Otter begreep de ophef hierover niet, aangezien de raad hier in de afgelopen jaren niet over was gevallen.

Johan Scheltens (VVD) wierp tegen dat het aanstellen van een parkredactie was uitgesteld tot er meer duidelijkheid zou zijn over de verdere ontwikkeling. Inmiddels ligt er volgens Otter 5,5 miljoen euro op de plank voor de sloop en nieuwbouw op de plek van het Biochron.

'Nergens terug te lezen'

"Nu is er dus eindelijk geld en daarom zijn we er nog niet eerder over begonnen." Volgens Scheltens behoren initiatieven als deze nieuwbouw eerst voorgelegd te worden aan een parkredactie. "Zo hebben we dat vastgelegd in 2017. Daar gaat u nu aan voorbij."

Verder zei Scheltens dat hij ook nergens in de stukken leest dat een redactie een half miljoen euro zou kosten. "Laat mij zien waar ik dat kan teruglezen en ik sta aan uw kant." Otter beloofde nog schriftelijk terug te komen met meer antwoorden.

Momenteel neemt de stichting Jaap en Aleid Rensen op eigen initiatief de rol van parkregisseur op zich voor het komende half jaar. Dit is echter niet hetzelfde als een parkredactie, stelt Scheltens.

Uitspraken in de media

VVD en ChristenUnie vallen ook over uitspraken die Otter in de media deed over het feit dat hij al 'precies wist wat er zou komen' op de plek van het Biochron: veel groen, 30 centimeter water in de kelders en kubussen die uit het water verrijzen. En dat terwijl de raad nog geen definitief ontwerp had gezien, luidde de kritiek. Otter bleef erbij dat hij zijn uitspraak baseerde op de schetsen die hij vorig jaar aan de raad presenteerde.