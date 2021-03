Voetbalclub LTC in Assen krijgt eindelijk tweede kunstgrasveld

Voor voetbalvereniging LTC in Assen gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: De club krijgt eindelijk een extra kunstgrasveld op sportpark De Hoogte in de wijk Peelo. Het college van B en W trekt hier 550.000 euro voor uit.

Als alles meezit en de raad geeft komende maand groen licht, dan wil LTC het veld nog aanleggen voor de start van het seizoen 2021/2022.

Vorig jaar nog te duur

Vorig jaar was een extra kunstgrasveld volgens het college nog te duur, omdat het financiële huishoudboekje van Assen grote tekorten had. De gemeente stond zelfs even onder preventief financieel toezicht van de provincie. Om het huishoudboekje op orde te maken, werd onder meer het zo gewenste kunstgrasveld bij LTC op de lange baan geschoven.

Maar LTC luidde al snel de noodklok over de penibele situatie op het sportcomplex. 's Zomers lijkt het trainingsveld volgens de club op de Sahara en bij regenval op een moeras. Het gevolg is dat trainingen regelmatig moesten worden afgelast.

Problemen groot

Na vragen van de PvdA-fractie besloot de gemeente nog eens te onderzoeken hoe groot nu eigenlijk de problemen zijn bij de voetbalclub. En die zijn groot, zo erkent het college.

LTC is met 41 teams in de competitie en zo'n 800 leden een bovengemiddeld grote voetbalclub in Assen. Ook FC Amboina gebruikt het sportpark nog met één walking football team. De klachten van leden over het slechte oefenveld blijken jaarlijks toe te nemen. Spelers lopen blessures op. Als de situatie niet snel verbetert, is de club bang dat leden vertrekken naar andere verenigingen waar de trainingsvelden wel goed op orde zijn.

Kunstgrasveld op plek natuurgras

Op De Hoogte heeft de club drie natuurgrasvelden, een kunstgrasveld en een oefenveld buiten de omheining. Vanwege het hoge aantal leden, heeft LTC al die velden ook nodig. Maar als wisselgeld moeten de voetballers een grasveld inwisselen voor het kunstgrasveld. Het beroerde trainingsveld buiten het sportcomplex raken ze kwijt, dat krijgt een andere bestemming. Welke is nog niet bekend.

De PvdA-fractie opperde eind vorig jaar woningbouw als bestemming voor het grasveld, om op die manier de investering in het kunstgrasveld terug te verdienen. Maar daar is het niet geschikt voor, volgens B en W.

Qua hoeveelheid velden doet LTC dus een stapje terug, concludeert het college. "Maar de 'winst' is dat op een kunstgrasveld onder de meeste weersomstandigheden gespeeld en getraind kan worden. En ook op wedstrijddagen kan het kunstgras vaker gebruikt worden dan een natuurgrasveld", zo verklaart het college z'n steun nu voor de aanleg.

Aanleg in zomerstop

De wens van LTC is om in de zomerstop het kunstgrasveld aan te leggen, zodat de accommodatie op peil is zodra de competitie na corona hervat wordt. Het college onderschrijft dat. "Na corona is het zaak om weer in conditie te komen en fit te blijven voor de toekomst. Sport vervult daarin een belangrijke rol. LTC kan dan ook een frisse start maken en alle leden de gelegenheid bieden onbezorgd te kunnen trainen."

Op 15 april beslist de gemeenteraad van Assen of ze groen licht geeft voor de investering van ruim een half miljoen.

Lees ook: