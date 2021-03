Raad Emmen akkoord met betalen afval per ophaalbeurt

De gemeenteraad van Emmen is vóór het plan om inwoners te laten betalen per keer dat de grijze container geleegd wordt. Dat bleek vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Alleen de PVV stemde tegen.

Wethouder René van der Weide is het nieuwe systeem noodzakelijk om het ophalen van afval betaalbaar te houden. "Het verwerken en verbranden van afval wordt steeds duurder. Onbetaalbaar, als er niets gebeurt."

Van de 200 kilo afval die elke inwoner in de grijze kliko kiepert is driekwart recyclebaar. Het betalen per ophaalbeurt moet daarom ook prikkelen om beter te scheiden, aldus de wethouder.

Ondergrondse container

Meerdere fracties vroegen zich wel af hoe het zit met de hoogbouw. Flat- en appartementbewoners maken gebruik van een ondergrondse container en kunnen dus niet scheiden. Van der Weide zegt dat er daarom werk wordt gemaakt van de toevoeging van containers voor PMD- en GFT-afval.

Carmen Hoogeveen diende namens D66 nog een motie in om deze inwoners financieel tegemoet te komen. "Het is niet rechtvaardig om inwoners, die nog niet kunnen scheiden, extra te belasten", aldus Hoogeveen. Van der Weide overtuigde de sociaal-liberalen om de motie uit te stellen tot het najaar als het nog te bepalen tarief besproken wordt.

Kleine portemonnee

Inwoners met een kleine portemonnee worden ontzien. "De gemeente scheldt in dat opzicht momenteel 1 miljoen euro per jaar kwijt. Dat willen we ook meenemen in het nieuwe beleid." Een probleem dat hierdoor wel ontstaat is dat de financiële prikkel om te scheiden bij deze inwoners wordt afgezwakt, vreest Van der Weide.

Na de zomer praat de gemeente verder over de verdere invulling. In december wordt het uiteindelijke tarief bepaald, waarna het nieuwe afvalbeleid vanaf 2022 van kracht wordt.