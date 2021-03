Kjell Scherpen: 'Het is goed om weer een heel seizoen op het hoogste niveau te keepen'

"Voor mezelf is dit wel lekker. De momenten dat het moest, stond ik er", aldus Scherpen donderdag in Rood Wit TV. "Natuurlijk was het resultaat niet het resultaat waar we op hoopten, maar er is in principe niets aan de hand. We spelen nog twee pouleduels, dus we hebben alles nog in eigen hand." Jong Oranje speelt zaterdag tegen Duitsland en dinsdag tegen Oostenrijk.

De 21-jarige Drent hoorde dinsdag dat hij eerste keus zou zijn op het Europees Kampioenschap. "Of ik verrast was? Nee eerlijk gezegd niet. De kans daarop was toch best wel groot. Ten eerste omdat ik de recente wedstrijden bij Jong Oranje goed keepte en ook omdat Justin (Bijlow) de laatste periode vanwege blessureleed niet veel in actie is gekomen."

Scherpen volgt zijn oude club FC Emmen nog altijd op de voet. "Ja, ik zie eigenlijk alle wedstrijden van Emmen. Het valt me op dat ze eigenlijk altijd wel goed voetballen. Ik hoop dat ze het gaan redden en ik vind ook dat ze het verdienen. Ze spelen eredivisiewaardig."

Ondertussen is de 21-jarige Emmenaar met zijn club Ajax hard op weg naar de landstitel. Het wordt voor de Drent zijn eerste uit zijn loopbaan. "Dat is toch wel heel bijzonder." Of hij dit seizoen nog een rol krijgt in de hoofdmacht, op weg naar de 35e landstitel, is onduidelijk. "Natuurlijk hoop ik er op, maar er is me niets beloofd in ieder geval.

Natuurlijk zal hij even gehoopt hebben op veel speelminuten toen Ajax plots werd geconfronteerd met de schorsing van André Onana, maar trainer Erik ten Hag koos voor de ervaren Maarten Stekelenburg. "Of ik daarvan baalde. Nee helemaal niet. Maarten is een fijne vent om mee samen te werken, ik leer veel van hem en het is mooi om te zien hoe hij het nu invult."

Toch beseft Scherpen dat ook hij zelf, na de zomer, weer een volgende stap moet zetten en dus moet keepen. Wekelijks. "En ik vind dat dat moet gebeuren ergens op het hoogste niveau. Of ik verhuurd wil worden? Dat weet ik nog niet. Gelukkig is het nog vroeg en er is nog voldoende tijd om alle opties door te nemen. Feit is wel dat ik op de trainingen de afgelopen twee jaar ontzettend veel heb geleerd in Amsterdam. Om mezelf te blijven ontwikkelen is het daarom tijd om weer een volgende stap te zetten."