MHBOS: Kleiduivenschieten, sport of spel?

Daar traint Tobias Haccou uit Valthe namelijk voor de Olympische Spelen van Tokyo later dit jaar. Met voormalig bondscoach Nella Heemskerk als personal trainer en trainingsmaatje Douwe Moorlag worden de kleiduiven op zondagochtend vakkundig uit de lucht geknald: "Een gemiste duif krijg je nooit meer terug."

Niet opgeven

"Poo", klinkt de afroep van Haccou, waarna er twee zoefgeluiden zijn te horen. Twee schijven worden vanuit de huisjes met 120 kilometer per uur de lucht in geslingerd. Twee harde knallen later liggen ze in duizend stukjes verbrijzeld tussen de grassprieten. "Kleiduivenschieten is een sport. Het verschil tussen sport en spel is dat je een spel alleen voor je plezier doet en als je het niet meer leuk vindt, houd je ermee op. Bij het kleiduivenschieten geven we niet op."

Heemskerk onderstreept de mening van haar talent: "Het is een olympische sport, dus dat beantwoordt sowieso de vraag. Er zijn opgeleide trainers en sportbonden die opleidingen verzorgen voor de professionaliteit van de sport."

Haccou in actie op de schietbaan in Emmer-Compascuum (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

'Gemiste duif krijg je nooit meer terug'

Niet alleen het reactievermogen van de schutter, maar ook de timing is van uiterst belang: wanneer haal je de trekker over? "Dit is een sport waarbij je zoveel concentratie nodig hebt, dat spanning al gauw je vijand wordt. Maar het wordt ook je vriend, je hebt ook spanning nodig. Maar het is niet zoals bij het hardlopen, dat je enige focus is om zo hard mogelijk te rennen. Als je een denkfout maakt, dan is de duif mis en een gemiste duif krijg je nooit meer terug", stelt Haccou.

Vooroordeel

"Het leek me niets, terwijl ik al jaren naar de schietbaan ging. Totdat ik het probeerde. Ik weet zeker als Florian het zelf probeert, dat hij verkocht is", verklaart Heemskerk. Haccou wil het redactielid van Met Het Bord Op Schoot wel een keer meenemen naar een wedstrijd: "Dan zal hij wel zien dat het een sport is."

Bekijk hieronder de video over het kleiduivenschieten:

