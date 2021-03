Drentse brandweer vaker ter plaatse bij woningbranden

In heel Nederland kwam de brandweer per 10.000 woningen gemiddeld zevenenhalf keer in actie voor een woningbrand. Voor heel Drenthe ligt dat aantal op vijfenhalf keer per 10.000 huizen.

Noordenveld

In de gemeente Noordenveld ligt dat aantal hoger, op ruim acht keer per 10.000 woningen. Daar waren vorig jaar zeven woningbranden en in 2019 drie. Ook in de gemeenten Tynaarlo, Borger-Odoorn en Hoogeveen rukte de brandweer relatief vaak uit voor zo'n brand.

De Wolden

In de gemeente De Wolden ligt dat aantal het verst onder het Nederlands gemiddelde, namelijk bijna twee keer per tienduizend woningen. In De Wolden ging het om twee woningbranden vorig jaar en vijf woningbranden in 2019.

Op onderstaande kaart zie je hoe vaak de brandweer ter plaatse kwam in 2020, afgezet per 10.000 woningen:

In totaal kwam de brandweer vorig jaar in heel Nederland bijna 5,9 duizend keer ter plaatse, 11 procent meer ten opzichte van een jaar eerder. Toen gebeurde dat zo'n 5,3 duizend keer. In Drenthe was dit 123 keer, bijna 34 procent meer dan in 2019.

In heel Nederland lag het aantal brandweeracties in maart, augustus en september fors hoger dan een jaar eerder. Januari en oktober lieten wat betreft woningbranden juist een daling zien ten opzichte van 2019. Een harde verklaring voor de toename ontbreekt, stelt Brandweer Nederland.