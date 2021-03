Assen weer in het rood op zorgkosten: 1,3 miljoen euro tekort

Assen moet zelf al zo'n zeven miljoen uit eigen zak bijpassen om de nodige zorg te kunnen verlenen, aan jong en oud.

Meer cliënten Wmo

Gisteravond kreeg de Asser raad alvast een inkijkje in de financiële afloop van 2020 op het Sociaal Domein. Ambtenaar Anneke van der Geest gaf aan dat er in elk geval 1,3 miljoen euro te veel is uitgegeven. Dat gaat het om de optelsom aan begrote kosten voor de Wmo, jeugdzorg, beschermd wonen voor kwetsbare groepen, en zwerversopvang. "Maar we hebben nog niet van alle zorgaanbieders de rekening binnen, dus het bedrag kan nog anders worden", waarschuwde ze de raadsleden.

De Wmo is een regeling waarbij gemeenten moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers en opvang in geval van huiselijk geweld of mensen die dakloos zijn.

Dat er meer kosten zijn gemaakt komt doordat er zich bij de gemeente meer cliënten hebben gemeld, vooral voor de Wmo. Door het goedkopere abonnementstarief van 19 euro per maand, kloppen meer inwoners aan voor schoonmaakhulp, dagbesteding of aanpassingen in huis.

Aanzuigende werking

Volgens wethouder Harmke Vlieg heeft het goedkopere abonnementstarief 'een aanzuigende werking' gehad. Iets wat Assen vooral voor het verzoek om schoonmaakhulp al zag aankomen. De gemeente probeert de hogere kosten nu te drukken door er een maatwerkvoorziening van te maken, en zo het aantal uren schoonmaakzorg terug te dringen. Sommige inwoners klagen, maar volgens Vlieg moet er iets gebeuren.

"Mensen die voorheen een tientje per uur moesten betalen als eigen bijdrage, omdat ze dat financieel goed zelf konden opbrengen, die komen nu binnen voor 19 euro per maand door het abonnementstarief. We hebben daar 1,5 miljoen aan hogere kosten voor geraamd, en dat is uitgekomen", zegt wethouder Vlieg. Voor de Wmo was in Assen vorig jaar rekening gehouden met 20,6 miljoen euro aan kosten, dat werd 21,6 miljoen. "En daarbij zijn er 3,2 miljoen meer aan Wmo-kosten dan het rijk ons vergoedt."

De huiskamer van de opvang in Assen, waar dak- en thuislozen kunnen eten. (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Voor de jeugdzorg had Assen in de begroting vorig jaar 29 miljoen aan onkosten ingepland, daar is 28,2 miljoen van uitgegeven. "Dat lijkt een meevaller van 8 ton, maar we krijgen wel 4,9 miljoen euro minder van het rijk dan dat we kwijt zijn aan jeugdhulp. Daar zit nog steeds een groot gat", aldus Vlieg.

Assen heeft verder ook een regiofunctie voor beschermd wonen voor kwetsbare groepen. De gemeente hield rekening met 11,7 miljoen euro, dat werd uiteindelijk 13,1 miljoen. Maar voor deze speciale zorgkostenpost krijgt Assen juist een hogere rijksbijdrage. Daardoor zit er nog 1,2 miljoen euro in de pot als overschot.

Meer zwervers

Voor de opvang van zwervers, ook wel bekend als de maatschappelijke opvang, heeft Assen bijna twee ton meer uitgegeven: 4,8 miljoen in plaats van 4,6 miljoen. De hogere kosten worden verklaard door corona, zegt Vlieg. "Waar daklozen normaal gesproken bij familie of vrienden op de bank konden slapen, is dat door corona er niet meer bij."

Landelijk 1,7 miljard

Voor een structurele oplossing voor de forse tekorten bij alle gemeenten, vooral bij jeugdzorg, is de hoop gevestigd op de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Onafhankelijk onderzoek gaf aan dat alle gemeenten samen 1,7 miljard euro meer uitgeven aan jeugdhulp dan dat ze aan rijksgeld ontvangen. Maar het huidige kabinet wil er niet meer over beslissen.

Lees ook: