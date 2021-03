Aanpak treinspoor Hoogeveen begint na de zomer

"In de huidige situatie remmen treinen in de boog (bocht) bij Hoogeveen af tot 80 kilometer per uur", schrijft spoorbeheerder ProRail. "Door aanpassing van het spoor aan weerszijden van het station kunnen treinen in de toekomst op snelheid blijven rijden."

Eind 2022

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Volkerrail, dat na de voorbereidende werkzaamheden dit najaar wil beginnen met de aanpak. Eind 2022 moet de klus geklaard zijn. De grootste overlast voor reizigers is in mei 2022 gepland, dan is het spoor twee weken lang niet in gebruik en moet er per bus worden gereisd.

Tussen Meppel en Hoogeveen wordt het spoor enkele meters verlegd, in de richting van ziekenhuis Bethesda. "Op de brug over de snelweg buigt het spoor vervolgens weer terug en snijdt de boog af. Hier verleggen we het spoor een aantal meters naar de noordkant", meldt ProRail. Aan de andere kant van het station, tussen Hoogeveen en Beilen, wordt het spoor zo'n dertig meter opgeschoven.

De hele operatie levert voor treinen uiteindelijk een tijdwinst op van zo'n 75 seconden. Hierdoor kan volgens ProRail de dienstregeling in Zwolle en Groningen worden verbeterd.

Veiligheid

Met de aanpak van het spoor worden ook maatregelen genomen om het veiliger te maken voor verkeer. Zo wordt de spoorwegovergang bij de Toldijk en Pesserstraat aangepakt. Fietser en auto's worden gescheiden en er komt een middengeleider tussen de weghelften. Eerder werd al bekend dat er een fietsbrug over de A28 komt.

Ook worden er maatregelen genomen tegen geluidsoverlast. "Het gaat om een geluidscherm van een meter hoog bij Het Hoge Holt en raildempers bij de De Holtmaden", schrijft ProRail.

