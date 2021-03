OM wil zaak tegen NAM stoppen wegens gebrek aan bewijs

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de NAM niet vervolgen voor het opzettelijk in gevaar brengen van mensenlevens door het beschadigen van woningen door aardgaswinning. Volgens het OM Noord-Nederland is er geen bewijs van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen.

Het OM vindt dat de zaak naar de NAM, met het hoofdkantoor in Assen, moet worden gestaakt. "Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is van aanzienlijke schade aan woningen als gevolg van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen", meldt het OM. "In onderzochte gevallen bleek de constructie van de woningen aangetast. Er blijkt dat in geen enkel geval, als gevolg van deze schade, concreet gevaar voor het leven van de bewoners is ontstaan."

Vervolging

In 2017 hebben verschillende gedupeerden het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gevraagd het Openbaar Ministerie op te dragen de NAM te vervolgen. Het hof oordeelde dat er een onderzoek moest komen naar de bewijsbaarheid van de zaak en vroeg het OM om dit onderzoek te doen. Zodat zeker vast kon worden gesteld dat er een vervolging van de NAM plaats moet vinden.

In maart 2018 is toen begonnen met getuigenverhoor. Ook zijn diverse locaties bezocht. Het onderzoek is omvangrijk en is gedaan naar de periode 1993 tot 2018. Het proces-verbaal bestaat uit zo'n elfduizend pagina's.

Het OM vindt in de onderzochte gevallen geen bewijs voor opzettelijk verwijtbaar handelen en vraagt nu dus om de vervolging naar de NAM stop te zetten. Het is aan het hof om te beslissen of het OM de vervolging kan staken.

Andere wegen voor compensatie

Het OM zegt te snappen dat gedupeerden teleurgesteld zullen zijn. "We willen benadrukken dat met deze beoordeling niets wordt afgedaan aan het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. En de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid," zegt Diederik Greive, hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. "Het strafrecht biedt in deze zaak geen reële oplossing voor de problemen van de klagers. Langs andere wegen zal het leed moeten worden gecompenseerd."

Onbegrijpelijk

De Groninger Bodem Beweging noemt het oordeel van het OM onbegrijpelijk. "Ik begrijp er helemaal niets van", zegt voorzitter van de beweging Jelle van der Knoop. "Ongeveer 15.000 huizen worden versterkt, omdat de kans te groot is dat bij een zware aardbeving huizen instorten. Als dat geen levensgevaar is, begrijp ik het niet meer."

Toen de gaskraan nog helemaal open stond, waren er voorspellingen voor een beving met een kracht van 5, aldus de voorzitter. "Dan was een groot deel van de huizen ingestort." zegt hij tegen het ANP.

Lees ook: