Muzieklijst Harry's Blues zondag 28 maart 2021

Cedric Burnside is de kleinzoon van blueszanger R.L. Burnside. Zijn vader was de drummer in de band van R.L. Cedric Burnside is dus zijn artiestennaam en hij is drummer en gitarist. In 2002 speelde hij op het album Foot Hill Stomp van Richard Johnson. Later vormde hij een duo met Lighnin' Malcolm en maakte de albums Juke Joint Duo en Two Man Wrecking. Hij werkte ook samen met The North Mississippi Allstars en James Luther Dickenson. In 2018 bracht hij Benton County Relic uit. Zijn nieuwe single is een track uit de film Texas Red waarin Burnside de hoofdrol speelt. Het is een film over een achtervolging van een zwarte man door een blanke 'posse' in Mississippi. Zijn partner in de film is Herman 'J.R.' Johnson en die zingt ook in het nummer The Other Side