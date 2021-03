Wisselende reacties besluit OM over NAM: 'Goed nieuws', 'Onbegrijpelijk'

Een huis in het Groningse Ten Post is zwaar beschadigd door de aardbevingen. (Rechten: ANP)

De NAM geeft aan kennisgenomen te hebben van het besluit. "Dit is goed nieuws voor NAM. Dit besluit heeft de officier genomen na een uitgebreid onderzoek naar de feiten en verklaringen van betrokkenen. We moeten uiteraard nog wel de instemming van het Hof afwachten, maar dit is een belangrijke stap", zegt Johan Atema, directeur van de NAM.

Onbegrijpelijk

De Groninger Bodem Beweging noemt het oordeel van het OM onbegrijpelijk. "Ik begrijp er helemaal niets van", zegt voorzitter van de beweging Jelle van der Knoop. "Ongeveer 15.000 huizen worden versterkt, omdat de kans te groot is dat bij een zware aardbeving huizen instorten. Als dat geen levensgevaar is, begrijp ik het niet meer."

Toen de gaskraan nog helemaal open stond, waren er voorspellingen voor een beving met een kracht van 5, aldus de voorzitter. "Dan was een groot deel van de huizen ingestort." zegt hij tegen het ANP.

NAM betreurt overlast en schade

Verder zegt de NAM in een reactie het te betreuren dat in Groningen vele bewoners de laatste jaren, en in het bijzonder vanaf de beving in Huizinge in augustus 2012, aanzienlijke overlast en schade hebben ondervonden van de bevingen in de Groningse bodem. "De onrust die dat veroorzaakte heeft diepe sporen achtergelaten bij veel Groningers en heeft de levens van een groot aantal bewoners ingrijpend veranderd. Dat spijt de NAM."

Leed gedupeerden

De hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland reageerde al eerder vanochtend op het besluit: "We willen benadrukken dat met deze beoordeling niets wordt afgedaan aan het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. En de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid," zegt Diederik Greive.

Lees ook: