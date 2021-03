Ondernemerskring Veenhuizen wil collectieve huurverlaging vanwege corona

De ondernemerskring Veenhuizen wil een collectieve huurverlaging voor de ondernemers die huren van het Rijksvastgoedbedrijf. "We dringen daar al langer op aan, maar kregen pas onlangs een brief van het Rijksvastgoedbedrijf na contact met het ministerie. In die brief wordt geen antwoord gegeven op onze vragen", zegt Christine Stille, secretaris van de ondernemerskring.

De ondernemers in Veenhuizen voelen zich gesterkt door uit een uitspraak van de Haagse rechtbank. Die bepaalde in een bodemprocedure die was aangespannen door twee Haagse horecaondernemers dat ze recht hebben op 50 procent huurkorting voor de maanden dat ze vanwege corona waren gesloten.

"Ironisch genoeg trekt het Rijksvastgoedbedrijf dat in handen is van de staat zich daar niets van aan", aldus Stille

Maatwerk

Het Rijksvastgoedbedrijf laat in een schriftelijke reactie aan RTV Drenthe weten te kijken naar maatwerk per afzonderlijke huurder. Daarvoor is gekozen omdat de huurcontracten onderling verschillen en de ene ondernemer meer getroffen is door de Coronamaatregelen dan de andere. "Normaal gesproken zou dat logisch zijn", reageert Stille.

"Maar Veenhuizen ligt afgelegen, de meeste bedrijven hier zijn getroffen door de coronamaatregelen. Een enkel bedrijf is gedeeltelijk open voor afhaal, maar daar redden ze het niet mee. Er zijn wel bedrijven die drie maanden uitstel van huur hebben gekregen, maar daarna moesten ze weer betalen terwijl er ze niets hadden verdiend".

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van de Rijksoverheid. Het bedrijf is verantwoordelijk voor beheer en instandhouding van vastgoedobjecten in gebruik door de Nederlandse staat