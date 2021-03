Ronald uit Valthermond wacht al bijna vijf jaar op een donorhart

De nieuwe donorwet die op 1 juli 2020 is ingegaan, zou daar verandering in moeten brengen. Daardoor zouden mensen die niets van zich laten horen automatisch met 'Geen bezwaar' in het register terechtkomen. Hetgeen meer nieuwe donoren op moet leveren.

Onzekerheid

Scheven zit in constante onzekerheid: "Het is al een hele lange tijd dat ik wacht. Dat wachten maakt je onzeker. Je moet elk moment van de dag beschikbaar zijn, want ze kunnen altijd bellen. Maar wanneer bellen ze? En houd je het wel vol tot die tijd?"

Dankzij een steunhart blijft hij op de been, maar daardoor ligt hij 's nachts aan de stekker en draagt hij vierentwintig uur per dag twee batterijen bij zich: "Dat zorgt ervoor dat het hart blijft pompen."

Toch heeft Scheven in 2020 maar liefst drie keer een hartstilstand gehad. "Ik heb een ICD, een soort AED onderhuids. Door mijn steunhart blijf ik tijdens een hartstilstand bij bewustzijn, dus dan voel je je hart uit het niets vibreren. Opeens krijg je dan een megaschok. Sommige noemen het net een schop van een paard. Zo heb ik het nog niet ervaren, maar fijn is anders."

Daarnaast heeft het een behoorlijk mentale impact: "De laatste keer was op de fiets. Toen ben ik er gauw bij gaan liggen. Ik moet er niet aan denken om met mijn dochter op schoot zo'n schok te krijgen, want dat giert door je hele lijf. Ik ben echt aan een donorhart toe."

Vertraging

Door de coronacrisis heeft de registratiecampagne vertraging opgelopen, zo laat een woordvoerder van het donorregister weten: "Drenthe zit nu in het brievenproces. Dat proces is bijvoorbeeld in Noord-Holland al in september begonnen. Jullie provincie zit in de laatste badge, waardoor we 1 juli 2021 als nieuwe, harde deadline hebben gesteld."

Voor de mensen die wachten op een donor is dat zuur. "Ik vind dat wel een beetje vreemd. Ze zeiden dat het kwam doordat mensen er nu geen tijd voor zouden hebben, maar juist in coronatijd zouden ze hier naar mijn mening wel de tijd voor hebben", zegt Scheven. Het Donorregister begrijpt dit: "Dat is inderdaad de andere kant, maar omdat dit een omstreden wet is waar veel gedoe om is geweest, hebben we hiervoor gekozen."

Momenteel krijgen alle Nederlanders een brief thuis van het donorregister. Als daarop niet wordt gereageerd, volgt een herinneringsbrief. Weer zes weken later volgt een derde brief, waarna het Donorregister er bij geen reactie van uitgaat dat iemand geen bezwaar heeft om in het systeem te staan.

Drentse donoren

In totaal staan er momenteel 237.100 Drenten geregistreerd in het Donorregister. Iedere Nederlander heeft vier eigen keuzes. 51,6% van die geregistreerde Drenten heeft ingevuld donor te willen zijn, 37% wil dit niet. 10% laat de keuze over aan de partner of familie en 1,4% laat deze over aan één aangewezen persoon.

De woordvoerder van het Donorregister verwacht dat het aantal in Drenthe wel zal stijgen, naarmate het brievenproces vordert: "Medio juli staan alle inwoners uit Drenthe pas in het Donorregister, dus daar valt nog weinig over te zeggen. We verwachten over het hele land dat 70% dan een eigen keuze heeft ingevuld. Onze campagne die afgelopen dinsdag is gestart gaat daar ook over. Dat mensen een eigen keuze maken en deze ook bespreken met hun naasten, om zo verwarring na een overlijden te voorkomen."

Ook Scheven wil iedereen op het hart drukken om een eigen keuze te maken: "Als mensen gewoon een keuze maken, dan is dat in ieder geval voor iedereen duidelijk, ook voor de nabestaanden en de artsen in de ziekenhuizen.

De 100

Door deel te nemen aan het EO-programma 'De 100' probeert Scheven aandacht te vragen voor het feit dat er zoveel mensen op de wachtlijst staan voor een donor. In het programma volgt presentator Bert van Leeuwen 100 mensen - waaronder dus Ronald - die wachten op een geschikte donor.

Maandag 29 maart om 21:30 uur is de eerste aflevering van dit programma te zien bij de EO op NPO 1.