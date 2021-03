Gemeente Tynaarlo mag wel wat bloemrijker, dus plant college een zaadje over biodiversiteit

Het moet flink wat fleuriger in de gemeente Tynaarlo. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. Ze willen het groen in de gemeente mooier, rijker en gevarieerder maken.

Dus vraagt het de gemeenteraad akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van 105.000 euro, verdeeld over drie jaar in de periode 2022 t/m 2024.

Biodiversiteit

Het college denkt onder andere aan meer kleurrijke, bloeiende bermen, een bredere rijkdom aan bomen en meer veilige plekjes voor bijen en andere insecten. Dit allemaal om de biodiversiteit te bevorderen. "En met 600 hectare aan openbaar groen liggen er nog genoeg kansen om die te bevorderen", aldus het college in het voorstel.

Om dit voor elkaar te krijgen moet de gemeente bijvoorbeeld wegbermen inzaaien met Drentse bloemenmengsels en gazons omtoveren tot bloemenweides. Ook noemt het college dat betere verbindingen tussen groengebieden de leefwereld van veel dieren groter maakt.

Stapje erbij

"We deden al veel, maar we gaan het nu nog beter doen. Onze natuur vraag erom. Het gaat bijvoorbeeld slecht met de insecten. De afgelopen 25 jaar is de totale hoeveelheid vliegende insecten met 75% afgenomen", vertelt wethouder Hanneke Wiersema.

Dat kan volgens haar niet langer doorgaan. En zo zegt ze: "Een verscheidenheid aan planten en dieren zorgt ervoor dat de bodem vruchtbaar blijft, dat bloemen bestoven worden en dat ziektes of plagen beperkt blijven. En we weten nu allemaal wel hoe belangrijk dat is."

Wennen

Volgens het college wordt het opfleuren en groener maken van de gemeente voor sommige inwoners wel even wennen: "Een bloemrijke berm buiten het bloeiseizoen oogt ruiger dan een strak gemaaid gazonnetje." Ook laat de gemeente weten het maaien en het beheer van de watergangen te verbeteren. Gemaaid gras laten ze eerst even liggen voordat het afgevoerd wordt, zodat zaadjes de kans krijgen op de grond te vallen en insecten de tijd hebben om zich in veiligheid te brengen.

In hoeverre de gemeente daadwerkelijk extra de bloemetjes mag buitenzetten, dat is aan de gemeenteraad. Die moet er binnenkort een zegje over doen.