Nieuw online platform zet Nedersaksisch in de schijnwerpers

Het platform is een initiatief van het Huus van de Taol, Centrum Groninger Taal en Cultuur, Stichting Stellingwerver Schrieversronte, de Overijsselacademie en Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers. Het platform dient volgens de initiatiefnemers om te inspireren, te motiveren en te verbinden.

Van streektaalliedjes tot naoberschap

Elke regio in het Nedersaksisch taalgebied heeft zijn eigen taalvariant, zoals het Drents, het Gronings en het Twents. Voor alle varianten is aandacht op de website. Maar het gebied wordt volgens de initiatiefnemers niet alleen verbonden door één gezamenlijke streektaal, maar ook door één cultuur.

"Het Nedersaksisch leeft in prachtige streektaalliedjes, door mooie historische gebouwen, in unieke landschappen en op festivals als de Zwarte Cross. In het Nedersaksische taalgebied heerst een mentaliteit van naoberschap en aanpakken, van omkijken naar elkaar en denken in mogelijkheden, niet in grenzen", aldus de oprichters van het platform. Ook aan al die aspecten wordt op de nieuwe site aandacht besteed.

Platform als inspiratiebron

Het Nedersaksisch Platform moet een inspiratiebron worden op maatschappelijk en economisch vlak, binnen de kunst en cultuur, het onderwijs en het openbaar bestuur. Zo wordt aandacht besteed aan boeken, muziek en onderwijs in de streektaal. Er is informatie te vinden over allerlei streektaal- en culturele projecten.

Bezoekers kunnen op de site bovendien hun eigen projecten promoten, de samenwerking met anderen zoeken en expertise opvragen op het gebied van het Nedersaksisch.

Lees ook: