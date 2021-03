Dorpsstraat Nijeveen op de schop, maar heeft het zin? 'Je krijgt het nooit mooi vlak'

De dorpsstraat in Nijeveen is toe aan renovatie (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

De gemeente Meppel gaat in april aan de slag met een renovatie van de Dorpsstraat in Nijeveen. Bewoners plaatsen grote vraagtekens bij de plannen van de gemeente. Zij vrezen dat de weg er volgend jaar weer precies hetzelfde bijligt. Inwoner en gemeenteraadslid Frans Venema uit Nijeveen trekt daarom aan de bel.

"Op Kolderveen hebben ze ook gerenoveerd", vertelt Venema. "Dat is misgegaan. Het zit inmiddels alweer vol hobbels. Als je gaat straten zoals in Kolderveen krijg je de stenen nooit mooi vlak. Ik ben bang dat het hier ook gaat gebeuren."

In een reactie vermeldt de gemeente dat herstraten vooral een financiële afweging is. "Het college heeft altijd ingezet op herstraten. Dit is verwerkt in de begroting die de raad afgelopen jaar heeft vastgesteld. We gaan nu herstraten met een extraatje."

Dat extraatje komt in de vorm van snelheidsremmende maatregelen. "De kruisingen worden geaccentueerd, bijvoorbeeld door de randen en/of stenen in het wegdek een andere kleur te geven. Ter hoogte van de huisnummers 60 en 102 komen twee wegversmallingen", aldus de gemeentewoordvoerder.

Hard nodig

Over de noodzaak van de renovatie is geen discussie. De levensader van Nijeveen is er slecht aan toe. Vooral de oostelijke kant, richting het spoor, zit vol gaten en verzakkingen. "De straat is echt superslecht", vervolgt Venema. "Dat komt mede door bouwwerkzaamheden en het leggen van leidingen. Dan moet de straat weer open en zakt het later in."

"In principe moet een aannemer binnen een jaar herstraten, maar dat doet hij alleen op aanzeggen van de gemeente", aldus Venema. "Dat vergeet de gemeente. Reparaties worden dus nooit goed gedaan. Daar zit het probleem."

Steeds drukker

De Dorpsstaat wordt steeds drukker omdat de ontsluiting van Nijeveen richting Meppel verandert. Verkeer richting snelweg A32 gaat nu nog over Meppel, maar kiest straks waarschijnlijk voor de route over de dorpsstraat richting Havelte. "Dat betekent dat er veel meer verkeer over de dorpsstraat komt", besluit Venema. "Er zijn in Meppel raadsleden die niet verder kijken dan de watertoren. Weten ze wel wat er in Nijeveen gebeurt?"