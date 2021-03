OM vervolgt twee oud-directeuren van Bikkel Hoogeveen

Het bedrijf Bikkel in Hoogeveen (Rechten: Persbureau Meter)

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt meerdere bv's en de twee voormalig directeuren van uitzendorganisatie Bikkel uit Hoogeveen. Dat laat een woordvoerder van het OM weten. Na een onderzoek dat jaren duurde is dit besluit genomen. Henri F. en Jeroen K. worden verdacht van fraude.

De twee wordt onder meer diverse vormen van valsheid in geschrifte, het valselijk opmaken van loon en bedrijfsadministraties en belastingfraude ten laste gelegd. Bij belastingfraude moet je volgens een woordvoerder van het OM denken aan fraude met de loonheffing, de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Hoeveel bv's van de uitzendorganisatie Bikkel worden vervolgd, kan het OM niet zeggen.

Inval

In oktober 2017 doet de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen in kantoren van Bikkel, bedrijfspanden en de woningen van de twee toenmalige directeuren. Daarbij is beslag gelegd op woningen, auto's, administratie en dertig bankrekeningen. Henri F. en Jeroen K. worden aangehouden op de luchthaven van Eindhoven. Ze zijn dan op de terugweg uit Letland. Begin 2018 worden de mannen vrijgelaten en mogen ze het onderzoek thuis afwachten.

Het is een ingewikkelde fraudezaak die zich afspeelt in twee landen, Nederland en Letland. De twee directeuren hebben volgens het OM een constructie bedacht waarbij Letse werknemers werden uitbetaald als stagiaire, terwijl de bedrijven wel het volle bedrag betaalden. Via Letse ondernemingen kwam het geld uiteindelijk weer terecht bij de directie. Van dit illegaal verkregen geld werd onroerend goed gekocht. De Belastingdienst zou hierdoor meer dan een miljoen euro zijn misgelopen.

In januari van dit jaar is Bikkel samengegaan met een ander bedrijf. Henri F. en Jeroen K. zijn op de achtergrond nog wel betrokken bij het bedrijf. Wanneer de twee voor de rechter moeten verschijnen is nog niet duidelijk. Daar moet nog een datum voor worden geprikt.

