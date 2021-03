Advocaat over staken vervolging NAM: 'Vallende glasscherven waren onmiskenbaar levensgevaarlijk'

Gerard Spong en Emile van Reydt, de advocaten die in 2017 de vervolging van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) afdwongen namens de Groninger Bodembeweging en enkele individuele gedupeerden, zijn verbaasd over de motivering van het openbare ministerie (OM) bij het besluit niet verder te willen gaan met de strafrechtelijke vervolging van de NAM.

Het OM maakte vanochtend bekend de vervolging te willen staken omdat er geen sprake zou zijn van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM. Volgens het OM is er wel aanzienlijke tot zeer zware schade geweest als gevolg van de aardgaswinning, maar er zou gebrek aan bewijs zijn voor levensgevaarlijke situaties.

"Het openbaar ministerie miskent dat in beginsel iedere aardbeving een substantieel levensgevaar meebrengt. Daarbij is niet slechts instortingsgevaar relevant, maar ook gevaar voor neervallende balken, planken en dergelijke. Kortom, een Groningse aardbeving wordt hier ten onrechte door het OM tot een peulenschil gedegradeerd. Daar verzetten wij ons tegen", zegt Spong.

Glasscherven zo groot als keukenmes

Emile van Reydt voegt daaraan toe: "Het openbaar ministerie betoogt dat enkel wanneer sprake is geweest van acuut of concreet instortingsgevaar, sprake is geweest van te duchten levensgevaar. Daarmee wordt een eis gesteld die de wet en rechtspraak niet kennen. De door onze cliënten beschreven situaties van een gespleten schoorsteen boven een kinderslaapkamer tot vallende glasscherven ter grootte van een keukenmes zijn onmiskenbaar levensgevaarlijk geweest. Wie dat niet onderkent, is ziende blind."

Verwacht Van Reydt dat het gerechtshof meegaat in de redenering van het OM? "Het hof zou er niet in mee moeten gaan, want 'te duchten levensgevaar' wordt veel te streng getoetst. Het gaat erom of er een reëel risico was en niet of iemand uit een ineenstortend huis heeft moeten vluchten. Tientallen mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Als de overheid mensen dwingt om hun huis te verlaten, hoe kan het OM dan zeggen dat er geen sprake was van een levensgevaarlijke situatie?", aldus Van Reydt.

Het is nog niet bekend wanneer het gerechtshof een besluit neemt. Mocht het gerechtshof meegaan in de redenering van het OM, dan staat de weg nog open voor procederen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, zegt de advocaat. "Bij dit proces was van meet af aan de insteek dat het gaat om geschonden mensenrechten", zo zegt Van Reydt.

Wat is acuut gevaar?

Onder de gedupeerde burgers die het proces mede hebben aangespannen zitten geen Drenten. Jeanette van der Velde van GasDrOvF, een actiegroep van bezorgde burgers in het Noorden zegt de grote zorgen van de Groningers goed te begrijpen. "Want het grijpt enorm in in mensenlevens. Iedere keer staat ter discussie wat 'acuut' gevaar is. Dat wordt nu vertaald als direct instortingsgevaar bij een zware aardbeving. Het voelt heel vervelend voor de Groningers om er nooit helemaal een vinger achter te krijgen", zegt Van der Velde.

Bij GasDrOvF gaat het niet om velden van de NAM, maar van Vermillion. Van der Velden wijst erop dat Milieudefensie Westerveld wel drie andere zaken over gaswinning heeft aangemeld bij het OM, maar daar is nog geen besluit over genomen.

Jelle van der Knoop, voorzitter van de Groninger Bodembeweging, liet eerder vandaag al weten het standpunt van het OM een "grove miskenning" te vinden van de veiligheidsrisico's die de gaswinning heeft veroorzaakt voor de Groninger bevolking.

De NAM maakte in een schriftelijke verklaring bekend het een belangrijk besluit te vinden. "Dit is goed nieuws voor NAM."