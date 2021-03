Jan Jaap Lanting is de eerste kinderburgemeester van Borger-Odoorn

Burgemeester Jan Seton kwam de leerling van OBS De Weiert in Odoorn vanochtend verrassen. De winnaar kreeg een oorkonde en een echte ambtsketen, die tot spijt van Lanting wel weer mee terug moest naar het gemeentehuis in Exloo.

"Daar bewaren we hem, naast die van mij", stelde Seton hem gerust. "In deze ambtsketen zit namelijk meer zilver dan die van mij. Het is speciaal voor jou gemaakt door kunstenares Karin Lesuis uit Exloo."

Grootse plannen

De kinderburgemeester is de voorzitter van een twaalfkoppige kinderraad en zal bij bijzondere gelegenheden de burgemeester vergezellen. Als Lanting gevraagd wordt naar zijn plannen, begint hij als een volleerd burgemeester aan een betoog. Zo is hij geen grote fan van de windmolens en zonneparken en moeten speeltuinen veilig gemaakt worden.

"Maar het belangrijkste is dat er meer aandacht moet komen voor pesten op school en buiten school. Ik vind het niet kunnen dat er gepest wordt omdat mensen er anders uitzien of zich anders gedragen", vertelt Lanting stellig. Hij heeft een korte nacht gehad: "Ik kon bijna niet slapen van de spanning. Stiekem had ik het wel een beetje verwacht, maar ik had er ook rekening mee gehouden dat ik het niet zou worden."

Seton kijkt uit naar de samenwerking met de jongeling: "Je merkt dat Jan Jaap geïnteresseerd is in een aantal onderwerpen die spelen in de maatschappij. De kinderraadsleden en kinderburgemeester kunnen ons wijzen op wat er bij hun leeftijdsgenoten speelt."

Zeventien basisscholen

De gemeente Borger-Odoorn telt zeventien basisscholen. Twaalf daarvan leveren een raadslid voor de kinderraad. Weer acht daarvan hebben een videopitch ingestuurd en deden daarmee een gooi naar het kinderburgemeesterschap. Er is vervolgens door de deelnemende scholen gestemd, waarbij er niet gestemd mocht worden op de eigen 'inzending'.

Jasmijn Veerbeek uit groep 8 van CKC Rehoboth in Valthermond is geïnstalleerd als locoburgemeester, ze kreeg na Lanting de meeste stemmen. De leden van de kinderraad gaan volgende maand om tafel om te vergaderen over thema's als speelvoorzieningen en veilig verkeer, maar zij zullen ook al nadenken over de volgende kinderraad voor het komende schooljaar. Maar eerst mag Lanting nog even genieten van zijn titel: "Ik ben echt heel blij!"