Breidt Roden ook aan de noordkant uit? 'Willen de grote ontwikkelaars voor zijn'

Het gaat om 'De Oksel', een gebied tussen De Zulthe en de Maatlanden. Voor de rotonde richting Leek, ligt een stuk land waar de gemeente Noordenveld woningbouw wel ziet zitten. "Dit is zo'n gebied wat zich voor woningbouw zou lenen", zegt wethouder Kosters. "Vandaar dat we nu het voorkeursrecht gebruiken."

Bouwen in noord en zuid

Door van het voorkeursrecht gebruik te maken, moet de eigenaar bij verkoop van de grond eerst met de gemeente om tafel. "Regelen wij dit niet, dan hebben we kans dat een grote ontwikkelaar zich aandient", zegt Kosters. "En dan heb je minder controle op de ontwikkelingen in het gebied."

Daarmee is dus een eerste stap gezet naar mogelijke nieuwbouw aan de noordkant van Roden. Aan de zuidkant zijn de ontwikkelingen in volle gang. "Maar het is niet zo dat deze woningen in Roden-Noord niet nodig zijn, als Roden-Zuid straks ontwikkeld is", benadrukt Kosters. "De woningnood is zo hoog, dat we beide gebieden nodig moeten ontwikkelen."

In- of uitbreiding?

Naast Roden-Zuid en Roden-Noord, presenteert het college binnenkort alle plannen voor inbreiding in het dorp. Bestaande locaties moeten dan geschikt worden gemaakt voor woningbouw. Omdat 'De Oksel' nog binnen de dorpsgrenzen valt, spreekt Kosters van inbreiding. "Al vind ik de vraag of het in- of uitbreiding is, niet zo interessant. Belangrijker is te noemen dat we er nu vroeg bij zijn. Nu gaan we onderzoeken wat er mogelijk is in dit gebied. Daarbij moeten we ook om tafel met de omwonenden."

