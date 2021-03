FC Emmen-captain Michael de Leeuw transfervrij naar FC Groningen

Na drie jaar voetbal in Amerika kwam De Leeuw in januari 2019 naar Emmen. De spits kwam snel op dreef in Drenthe en liet gedurende seizoen 2018/2019 meteen zien dat hij kan scoren. In het tenue van FC Emmen scoorde De Leeuw de winnende 2-3 tegen Willem II. Het doelpunt dat een tweede seizoen eredivisie verzekerde voor de club. De twee daaropvolgende seizoenen was De Leeuw, ook bekend als The Lion, topscorer van de ploeg en was hij daardoor van grote waarde voor FC Emmen.

Door zijn prestaties op het veld kreeg De Leeuw al snel vertrouwen van de club en werd hij aanvoerder van FC Emmen. Dankzij zijn strijdlust en doelpunten werd FC Emmen in seizoen 2019/2020 een van de best presterende ploegen in eigen stadion. Mede dankzij zijn negen doelpunten in het seizoen, presteerde FC Emmen het om tien thuiswedstrijden op rij ongeslagen te blijven.

"Beide clubs gaan mij erg aan het hart. FC Emmen is een mooie, warme club waar ik me thuis voel. Ik heb de afgelopen jaren een fantastische tijd bij FC Emmen gehad en ga de club en de mensen absoluut missen. Er is maar één goed scenario qua afscheid mogelijk en dat is handhaven in de eredivisie. Als we over een aantal weken thuis spelen tegen FC Groningen is er maar één die moet winnen en dat is FC Emmen natuurlijk," aldus De Leeuw. Dit seizoen heeft hij al negen doelpunten op zijn naam staan voor FC Emmen. Tegen Feyenoord scoorde De Leeuw dit seizoen misschien wel een van de mooiste doelpunten van de eredivisie in 2020.

De Leeuw vertrekt richting een oude bekende voor hem. Hij heeft in de periode van 2012 tot 2016 al bij FC Groningen gevoetbald en zal hier naar terugkeren. De Leeuw heeft tot nu toe 68 officiële wedstrijden voor FC Emmen gespeeld.