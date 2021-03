Thijs Oosting: 'Wat ik bij RKC leer, wil ik in het eerste van AZ laten zien'

"Mijn moeder en mijn vriendin waren in mijn nieuwe huis in Zaandam. Dus daar ben ik meteen heen gereden. Mijn vader was in Emmen. Dus hebben we, ook samen met mijn zus erbij, onderweg een groepsgesprek via de telefoon gehad. Ze waren natuurlijk hartstikke blij voor mij en supertrots", geniet Oosting na.

Huur

"We waren al enige tijd enthousiast over hem en we zochten zo'n type speler in onze selectie", verklaart RKC-trainer Fred Grim over de huur-deal met Oosting. "Ik denk dat je duidelijk kan zien dat het een jongen uit de opleiding is. Hij heeft een goed loopvermogen en staat er conditioneel goed op. Hij is op dit moment echt een meerwaarde voor ons", aldus de voormalig keeper.

"Ik wil hier ervaring opdoen en beter worden om uiteindelijk bij AZ, hopelijk in het eerste, dat te kunnen laten zien", zegt Oosting over zijn tijdelijke transfer. "Ik werd niet persé ongeduldig bij AZ. Maar er kwam gewoon een goede kans vanuit de eredivisie en ik denk dat het een goede keuze is geweest."

Spits

Net als de laatste periode bij Jong AZ wordt Oosting in Waalwijk ingezet als spits. Dit terwijl hij bij AZ lange tijd werd opgeleid als middenvelder. En volgens trainer Grim biedt dat alleen maar voordelen.

"Het is een spits die als extra optie op het middenveld kan komen. Hierdoor kunnen we goed positiespel spelen en hij is balvast. Verder heeft hij gevoel voor een steekbal en heeft hij een goed schot en hij kan vanuit die positie ook tot scoren komen", prijst Grim de jonge Drent.

Op z'n zestiende verruilde Oosting FC Emmen al voor de jeugdopleiding van AZ. De aanvallende middenvelder ontwikkelde zich in Alkmaar goed door en werd afgelopen zomer toegevoegd aan de A-selectie. Maar tot een eredivisie-debuut in Alkmaar kwam het niet.

(Artikel gaat verder onder de video)

Familiemens

Inmiddels is hij - samen met z'n hond - van Noord-Holland naar Tilburg verhuisd. Met het oog op de toekomst heeft hij ook een huis in Zaandam gekocht. In verband met de interlands ligt de eredivisie dit weekend stil en kan hij, samen met zijn familie, gaan klussen in z'n nieuwe optrekje. Want Oosting is een écht familiemens. Maar het is best ingewikkeld om elkaar iedere week te zien.

Zijn zus en vriendin wonen nu in Amsterdam, z'n moeder in Emmen en z'n vader Joseph (assistent-trainer Vitesse) pendelt tussen Arnhem en Emmen. "Het is wat puzzelen, maar we proberen elkaar toch iedere week te zien. M'n moeder is meestal de dupe, zij maakt de meeste kilometers. Maar we blijven elkaar zien", lacht Oosting.

FC Emmen

Vanwege die hechte familiebanden noemt hij Emmen nog altijd z'n thuis. Volgende week zondag, op Eerste Paasdag, moet hij met RKC aantreden tegen FC Emmen. Het eerste onderlinge duel won de ploeg uit Waalwijk met 1-0. Tussen de nummers veertien en zeventien van de eredivisie zit nu een gat van elf punten in het voordeel van RKC.

"Ik hoop natuurlijk ook dat Emmen erin blijft, maar ik kan niks beloven", besluit Oosting lachend.