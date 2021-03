Wereldkampioen mennen Rudolf Pestman: Diesel is onze topatleet

"Het is onze topatleet", zegt menner Rudolf Pestman uit Eext overtuigend. En met z'n achttien jaar is de bonte ruin al best oud. "Maar hij is in de kracht van z'n leven. Hij is goed in alledrie de onderdelen: de dressuur, de marathon en de vaardigheid", reageert de Drentse menner trots.

Wereldkampioen

Diesel is het paard waarmee Pestman vorig jaar in het Franse Pau wereldkampioen mennen bij de enkelspannen werd. Hij pakte de wereldtitel op het onderdeel vaardigheid. En daarmee leverde hij meteen een belangrijke bijdrage aan de gouden medaille voor het landenteam.

"De medaille hangt nu nog in de keuken. We willen er iedere dag nog naar kunnen kijken. Ze moet eigenlijk mooi worden ingelijst. Maar we genieten er ook nog echt vol van", zegt Pestman trots. Bij het zien van de bijbehorende beelden van het WK in Frankrijk houdt hij het nog steeds niet droog.

Amateurs tussen beroepsmenners

De medailles krijgen extra glans omdat Pestman en zijn vriendin Esther Klok het als amateurs opnemen tegen de profs. "We werken allebei 36 uur voor een baas. Rudolf als technisch tekenaar, ik als dierenartsassistente", zegt Klok. "Daarnaast werken we er ook nog wat bij omdat onze sport tussen de dertig- en vijfendertigduizend euro per jaar kost. Dat kunnen we niet van onze salarissen betalen. En daarnaast trainen we dus. Ik heb wel respect voor Rudolf als hij in de winter om acht uur 's avonds in het donker en in de regen nog op de kar stapt. Het is een bijzonder leven. Maar ik ben heel trots dat hij al jarenlang tussen alle beroepsmenners hoog op de wereldranking staat.

Wedstrijdonderdelen

Een wedstrijd bestaat uit drie onderdelen; dressuur, de marathon en tot slot de vaardigheid. Bij dressuur wordt een standaardproef in authentieke kleding gereden. De marathon is het meest spectaculaire onderdeel met verschillende hindernissen in de natuur als waterbakken, bruggen en bijvoorbeeld een labyrint van planken. Bij vaardigheid is het tot slot de bedoeling dat je zo snel mogelijk door een parcours met kegels rijdt. Op de kegels liggen ballen die er niet af mogen vallen.

"Een menpaard moet aardig wat kracht kunnen ontwikkelen. De koets weegt meer dan tweehonderd kilo en daar komen nog twee personen van tachtig kilo bij. Een menpaard moet dus serieus wat gewicht kunnen trekken', verklaart de gedreven menner.

Het onderdeel dressuur in authentieke rijkleding (Rechten: Rudolf Pestman)

Training

Pestman traint z'n paarden voor een deel in het bos. "Voor de marathon trainen we daar op conditie. We doen veel interval en af en toe sprinten. En het is ook goed voor de gehoorzaamheid. Daarnaast hebben we thuis in de bak tonnen staan waar ik dressuurmatig doorheen rijdt. Dan werken we ook aan een combinatie van snelheid en gehoorzaamheid", licht Pestman toe.

Opvolging

Veel wedstrijden rijdt Pestman overigens met Henri van Velthuisen achterop de kar. En wie zich zorgen maakt over de hoge leeftijd van Diesel? Er wordt aan opvolging gewerkt. "Farell is een elfjarige ruin die inmiddels ook drie-sterren wedstrijden loopt. Hij is nog niet mee geweest naar het WK. Maar dat hopen we in de toekomst ook nog te mogen doen met hem", besluit de menner uit Eext.