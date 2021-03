TV Drenthe sluit streektaalmaand af met Helligen Hendrik

De voorstelling is in twee delen opgeknipt. Deel 1 wordt om 20.00 uur uitgezonden, deel 2 volgt een uur later. Ook RTV Oost zendt de voorstelling over Hendrikus Antonius van der Pette, alias Helligen Hendrik, uit. Helligen Hendrik is een typetje van cabaretier Bert Eeftink uit Goor.

Oald Zeer

In Drenthe geniet het zwartgallige en chagrijnige typetje vooral bekendheid in het zuidoosten van de provincie. Oald Zeer draait om de 65e verjaardag van Hendrik, hij doet er alles aan om het niet te vieren. Vanuit zijn schuur kijkt de kwaaie Hendrik terug op zijn leven. Uiteenlopende zaken als zijn geboorte in Stokkum, zijn relatie met koningin Máxima en strandvakanties komen aan bod. En uiteraard wordt het credo van Helligen Hendrik luister bijgezet: "Helligheid is net stront, ut moet d'r oet."