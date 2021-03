Thuiszittende marktkooplieden boos op politie in Roden: 'Mes in de rug'

Na een Facebookfoto van de in Roden woonachtige Ard Barkhof, ging het als een lopend vuurtje. De politie had een stand opgezet om 'met inwoners in contact te komen'. Allemaal leuk en aardig, maar niet uit te leggen naar de mensen die er hun brood mee moeten verdienen en dat nu niet kunnen. Dat vindt Tiny Blaauww.

'Waar zijn we mee bezig?'

Blaauww, woonachtig in Bakkeveen, staat met haar juwelen al dertig jaar iedere vrijdag op de markt in Roden. "Maar sinds december mogen alle non-food kramen er niet meer staan. Onze broodwinning staat daarmee stil", zegt ze. "Waar 'gewone winkels' nog aan click en collect kunnen doen, is dat bij ons niet het geval. Dan is het raar om te zien dat wij niet op de markt mogen staan, maar de politie blijkbaar wel."

De ondernemer noemt het een 'gigantisch mes in de rug'. "Wij hebben er altijd alles aan gedaan om de regels te handhaven. We vroegen klanten om alleen te komen, afstand te houden en het liefst met de pin te betalen. Dat de regels worden aangescherpt, is erg vervelend. Maar we houden ons eraan. Als je dan vervolgens ziet dat er voor de politie wel ruimte is op de markt, vraag ik me af waar we nu mee bezig zijn."

Partytent

Maznu Holthuis, teamchef van de politie in Noordenveld, baalt van de ontstane commotie. "Ik wist niet dat we hiermee een aantal mensen tegen de borst zouden stuiten", zegt hij. "In overleg met de marktmeester van de gemeente, hebben wij afgesproken dat we met een partytent aan het einde van de markt in Roden zouden staan. In de loop van de dag hebben we de tent opgeborgen vanwege de harde wind."

Volgens Holthuis maakt het marktbezoek onderdeel uit van een poging om zichtbaar te zijn voor de inwoners. "Daarom juich ik zoiets van harte toe. We willen altijd in verbinding staan met onze burgers, ook fysiek. Maar ik snap dat marktlieden die al maanden geen geld verdienen, zich afvragen waarom wij er wel mogen staan."

'Wezenlijk anders'

Holthuis benadrukt overigens dat wat de politie er doet, wezenlijk verschilt van de andere marktlieden. "We verkopen niets en werven ook geen nieuw personeel of zo", zegt hij.

Of de politie in de toekomst weer op de markt in Roden gaat staan, laat Holthuis in het midden. "Misschien is het goed om daar eerst even met de gemeente over te spreken. Het is in ieder geval niet onze intentie om mensen tegen de borst te stuiten. We betreuren het dan ook zeer dat het zo gelopen is."